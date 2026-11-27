L’annuncio del ritiro di Marc Marquez continua a far parlare el paddock di Valencia. Tra i tanti piloti che hanno voluto rendere omaggio al dieci volte Campione del Mondo c’è anche Raul Fernandez, che ai microfoni di Sky Sport MotoGP ha espresso tutta la propria ammirazione per il fuoriclasse spagnolo.

Il pilota del SuperFile Trackhouse MotoGP Team ha sottolineato come questo fine settimana debba essere dedicato soprattutto a Marquez, protagonista di una carriera straordinaria fatta di successi, record e di una straordinaria capacità di rialzarsi dopo i momenti più difficili.

Fernandez ha ricordato l’impatto che Marc ha avuto sulle nuove generazioni di piloti spagnoli, definendolo una fonte d’ispirazione sin da quando era bambino. Particolarmente significativo, secondo Raul, il ritorno ai vertici dopo il grave infortunio che ne aveva messo in discussione la carriera, culminato con altri due titoli mondiali conquistati negli anni successivi.

Nonostante da ragazzo fosse tifoso di Valentino Rossi, Fernandez ha ammesso di essere rimasto impressionato dalla forza mentale e dalla determinazione mostrate da Marquez nel corso della sua avventura sportiva.

Dichiarazioni Raul Fernandez Day 1 Gp Valencia MotoGP 2026

“Prima di tutto, credo che adesso, dopo aver visto ciò che ha annunciato Marc (Marquez), sia un fine settimana in cui non siamo noi i veri protagonisti: deve esserlo lui, perché se lo è meritato e ha costruito una carriera straordinaria. Ha vinto dieci Titoli Mondiali, che sono tantissimi. Per me è stata una sorpresa. Da un lato, se si trovava in quella situazione, avrei fatto lo stesso, perché ha già vinto tutto ciò che c’era da vincere, ha avuto una carriera incredibile e, soprattutto, gli devo fare i complimenti: è stato d’ispirazione per tantissime persone. Quando ero piccolo guardavo la sua carriera e contavo quante volte aveva vinto o quante volte si era laureato Campione del Mondo. È stato incredibile seguirne il percorso ed è stato anche un piacere condividere la pista con lui. Non ho altro da aggiungere: complimenti per la sua carriera e, soprattutto, non solo per quello che ha vinto, ma per come è tornato dopo un infortunio così serio, affrontando quattro o cinque anni difficili per poi rientrare e vincere altri due mondiali, Chapeau.”

L’esempio di Marquez e il motociclismo in Spagna

“Quando eravamo piccoli, credo che tutti abbiamo seguito la sua carriera. Io sono un po’ più grande rispetto ad Adrian (fratello di Raul, ndr): Adrian lo guardava di più, mentre io, devo dire, ero un po’ più legato a Valentino Rossi, avevo sempre la sua felpa, o comunque tutto ciò che riguardava Valentino. Però devo ammettere che ciò che ha fatto Marc, dopo essersi fatto così tanto male, tornando a vincere due Mondiali, è qualcosa di straordinario.”

Cosa si può imparare da lui e l’obiettivo per il weekend

“Si può provare a copiare qualcosa, ma la sua mentalità è quasi impossibile da replicare: tornare più forte, provare sempre a fare un qualcosina in più è ciò che rende tutto incredibile. Per quanto riguarda l’ultima gara, non so: stiamo lavorando al 100% come sempre e, se faremo le cose per bene, spero domenica di essere pronto per lottare con lui fino alla fine.”





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