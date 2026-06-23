MotoGP | Bezzecchi riparte da Assen: dopo la squalifica vuole difendere la leadership

Dopo essere stato squalificato in Repubblica Ceca per comportamento antisportivo nei confronti di un Marshall, Marco Bezzecchi proverà a voltare pagina nella “Cattedrale” di Assen, dove questo weekend è in programma il Gran Premio d’Olanda, decima tappa della MotoGP 2026.

Il “Bez” ha un rapporto speciale con Assen, dove ha collezionato importanti risultati in MotoGP e proverà a tornare grande protagonista.

Nonostante la squalifica, è rimasto in testa alla classifica iridata con 8 punti di vantaggio sul team-mate Jorge Martin, anche se gli avversari si sono avvicinati, su tutti Marc Marquez che si è portato a -40.

Il Circuito TT di Assen, è un tracciato storico del Motomondiale che ospita i Gran Premi dal 1949. Assen è famoso per il suo layout tecnico e impegnativo, composto da 18 curve, di cui 6 a sinistra e 12 a destra.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Preview GP Olanda Assen MotoGP 2026

“Sono contento di tornare ad Assen, è una pista che mi piace molto. Arriviamo da un weekend complicato, ma guardiamo avanti. L’obiettivo sarà continuare a lavorare nella direzione intrapresa, confermare i progressi mostrati nelle ultime gare e fare un altro passo avanti.”

Il weekend del GP d’Olanda MotoGP 2026 rappresenta per Marco Bezzecchi un crocevia fondamentale della stagione. Dopo la squalifica di Brno, episodio che ha fatto discutere e che lo ha costretto a lasciare la Repubblica Ceca senza punti, il pilota Aprilia arriva ad Assen con la necessità di ritrovare serenità, ritmo e continuità. La classifica lo vede ancora leader, ma il margine si è assottigliato: 8 punti su Jorge Martin e 40 su Marc Marquez, due avversari in grande forma.

Assen, però, è uno dei luoghi migliori per tentare un rilancio. Il TT Circuit, conosciuto come la “Cattedrale della Velocità”, è un tracciato che esalta lo stile di Bezzecchi: fluido, aggressivo nei cambi di direzione, capace di mantenere velocità altissime in percorrenza. Non è un caso che il riminese abbia spesso brillato qui, costruendo alcune delle sue migliori prestazioni in MotoGP.

Il riminese arriva nei Paesi Bassi con la consapevolezza di dover gestire non solo la pressione sportiva, ma anche quella psicologica. La squalifica di Brno è stata un episodio pesante, che ha inevitabilmente lasciato strascichi. Tuttavia, Bezzecchi ha dimostrato più volte di saper reagire nei momenti difficili, trasformando le battute d’arresto in motivazione. Il suo approccio, come dichiarato, è chiaro: guardare avanti, continuare a lavorare nella direzione giusta e confermare i progressi mostrati nelle ultime gare.

La Aprilia RS‑GP26, inoltre, si è dimostrata particolarmente competitiva sui tracciati tecnici e veloci, e Assen rientra perfettamente in questa categoria. La moto di Noale offre stabilità nei curvoni e un’ottima agilità nei cambi di direzione, due elementi che potrebbero permettere a Bezzecchi di essere protagonista fin dalle prime sessioni.

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