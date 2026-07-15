MotoGP | Ducati tra le protagoniste di “Moto d’Italia – Cultura oltre la pista”

Ducati è stata protagonista alla Farnesina durante l’evento “Moto d’Italia – Cultura oltre la pista”, promosso dal Ministero degli Affari Esteri per valorizzare il motociclismo come ambasciatore dell’eccellenza industriale e culturale italiana nel mondo.

Nel panorama della diplomazia sportiva, il marchio di Borgo Panigale rappresenta uno dei pilastri del motociclismo tricolore: cinque titoli Piloti MotoGP — quattro tra il 2022 e il 2025 — e sei titoli Costruttori consecutivi testimoniano una leadership consolidata, affiancata da una presenza commerciale in oltre 90 Paesi e da una community globale di appassionati.

All’evento sono intervenuti il Ministro Antonio Tajani, l’AD Ducati Claudio Domenicali, il due volte iridato MotoGP Francesco Bagnaia e una delegazione di Ducati e Ducati Corse. Presenti anche Carmelo Ezpeleta, Matteo Zoppas in videocollegamento, Giovanni Copioli, Mariano Roman e Paolo Magri.

Domenicali ha definito la giornata “un’occasione importante per celebrare il Centenario Ducati”, sottolineando il ruolo dell’Azienda nel promuovere l’immagine dell’Italia dentro e fuori dalla pista. Ha ricordato il legame con le radici, la capacità di innovare e l’impatto sulle esportazioni, con oltre l’80% del fatturato generato all’estero. Bagnaia, ha aggiunto, incarna “talento, professionalità e rispetto”, valori che rappresentano Ducati nel mondo.

A chiusura dell’evento, Bagnaia ha ricevuto la targa di Ambasciatore della Diplomazia dello Sport, riconoscimento riservato agli atleti che contribuiscono a rafforzare la reputazione internazionale dell’Italia. A fare da cornice, l’esposizione della Desmosedici GP26, della Panigale V4 R di Nicolò Bulega e della Superleggera V4 Centenario Tricolore, prodotta in soli 100 esemplari e ispirata alla storica 750 F1 vincitrice a Daytona nel 1986.

La Farnesina ha inoltre presentato la docu-serie “Moto d’Italia – Cultura oltre la pista”, realizzata dal MAECI con MotoGP SEG, ANCMA, EICMA, FMI, ICE-Agenzia e i principali protagonisti del settore, dedicata alle storie, ai territori e alle competenze che rendono la filiera motociclistica una delle icone del Made in Italy.

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