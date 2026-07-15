MotoGP | Ducati tra le protagoniste di “Moto d’Italia – Cultura oltre la pista”
Pecco Bagnaia insignito della targa di Ambasciatore della Diplomazia dello Sport
Ducati è stata protagonista alla Farnesina durante l’evento “Moto d’Italia – Cultura oltre la pista”, promosso dal Ministero degli Affari Esteri per valorizzare il motociclismo come ambasciatore dell’eccellenza industriale e culturale italiana nel mondo.
Nel panorama della diplomazia sportiva, il marchio di Borgo Panigale rappresenta uno dei pilastri del motociclismo tricolore: cinque titoli Piloti MotoGP — quattro tra il 2022 e il 2025 — e sei titoli Costruttori consecutivi testimoniano una leadership consolidata, affiancata da una presenza commerciale in oltre 90 Paesi e da una community globale di appassionati.
All’evento sono intervenuti il Ministro Antonio Tajani, l’AD Ducati Claudio Domenicali, il due volte iridato MotoGP Francesco Bagnaia e una delegazione di Ducati e Ducati Corse. Presenti anche Carmelo Ezpeleta, Matteo Zoppas in videocollegamento, Giovanni Copioli, Mariano Roman e Paolo Magri.
Domenicali ha definito la giornata “un’occasione importante per celebrare il Centenario Ducati”, sottolineando il ruolo dell’Azienda nel promuovere l’immagine dell’Italia dentro e fuori dalla pista. Ha ricordato il legame con le radici, la capacità di innovare e l’impatto sulle esportazioni, con oltre l’80% del fatturato generato all’estero. Bagnaia, ha aggiunto, incarna “talento, professionalità e rispetto”, valori che rappresentano Ducati nel mondo.
A chiusura dell’evento, Bagnaia ha ricevuto la targa di Ambasciatore della Diplomazia dello Sport, riconoscimento riservato agli atleti che contribuiscono a rafforzare la reputazione internazionale dell’Italia. A fare da cornice, l’esposizione della Desmosedici GP26, della Panigale V4 R di Nicolò Bulega e della Superleggera V4 Centenario Tricolore, prodotta in soli 100 esemplari e ispirata alla storica 750 F1 vincitrice a Daytona nel 1986.
La Farnesina ha inoltre presentato la docu-serie “Moto d’Italia – Cultura oltre la pista”, realizzata dal MAECI con MotoGP SEG, ANCMA, EICMA, FMI, ICE-Agenzia e i principali protagonisti del settore, dedicata alle storie, ai territori e alle competenze che rendono la filiera motociclistica una delle icone del Made in Italy.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login