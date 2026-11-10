MotoGP | Intervento riuscito per Pecco Bagnaia

A poco più di 48 ore dalla brutta caduta avvenuta nella Sprint del Gran Premio del Qatar, arrivano aggiornamenti ufficiali sulle condizioni di Pecco Bagnaia. Il pilota del Ducati Lenovo Team, costretto a fermarsi dopo l’highside che gli ha provocato una doppia frattura al piede destro, è stato sottoposto nella mattinata odierna a un intervento chirurgico presso la Clinica Humanitas Cellini di Torino. Un passaggio inevitabile per favorire la corretta guarigione dell’infortunio e programmare nel migliore dei modi il percorso di recupero.

La notizia rappresenta un primo segnale positivo per il due volte Campione del Mondo della MotoGP, che nelle prossime settimane dovrà affrontare una delicata fase di riabilitazione. Al momento non sono stati indicati tempi precisi per il rientro in pista, ma l’esito dell’operazione lascia spazio all’ottimismo. Saranno infatti i controlli medici e la risposta del fisico nei prossimi giorni a consentire ai medici e alla squadra di definire una tabella di recupero più accurata.

Comunicato Ducati Condizioni Pecco Bagnaia

“Francesco Bagnaia è stato sottoposto con successo questa mattina a un intervento chirurgico per la riduzione della doppia frattura al quarto e al quinto metatarso del piede destro, riportata in seguito a una caduta in highside avvenuta nelle prime fasi della Sprint del Gran Premio del Qatar dello scorso sabato.

L’équipe medica guidata dal dottor Luigi Milano, presso la Clinica Humanitas Cellini di Torino, ha eseguito con successo il fissaggio di una placca al quarto metatarso del piede destro.

Il pilota del Ducati Lenovo Team inizierà il percorso di riabilitazione il prima possibile. L’evoluzione del recupero nei prossimi giorni consentirà di stabilire con maggiore precisione i tempi necessari per il ritorno alle competizioni.”

L’intervento rappresenta il primo passo nel percorso che dovrà riportare Bagnaia in sella alla sua Ducati Desmosedici. Al momento la casa di Borgo Panigale non ha fornito indicazioni sui tempi di recupero, preferendo attendere l’evoluzione della riabilitazione e i prossimi controlli medici. Molto dipenderà dalla capacità del piede di rispondere alle cure e dal processo di consolidamento delle fratture. Nelle prossime settimane il pilota piemontese sarà costantemente monitorato dallo staff medico, con l’obiettivo di valutare quando potrà tornare ad allenarsi e, soprattutto, essere nuovamente competitivo in pista. Ducati e i tifosi attendono ora ulteriori aggiornamenti, nella speranza di rivedere il #63 al più presto nel paddock della MotoGP.

Ricordiamo che Bagnaia lascerà la Ducati a fine stagione per approdare in Aprilia dove troverà Marco Bezzecchi, già suo compagno in VR46 Riders Academy

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