MotoGP | Savadori rinnova con Aprilia, Noale: “È il nostro Giga Sava”

Lorenzo Savadori lavora lontano dai riflettori riservati ai protagonisti dei weekend di gara, ma è una figura indispensabile per il successo di un progetto sportivo.

Da anni il pilota cesenate è un punto di riferimento nello sviluppo della Aprilia RS-GP, un lavoro spesso silenzioso ma fondamentale, fatto di migliaia di chilometri percorsi nei test, indicazioni tecniche preziose e una disponibilità totale nei confronti della squadra.

Il ruolo del collaudatore richiede qualità che vanno ben oltre la velocità pura: servono sensibilità, capacità di analisi, costanza e una dedizione assoluta. Caratteristiche che Savadori ha dimostrato di possedere in abbondanza, contribuendo in maniera concreta alla crescita della Casa di Noale. Ma ciò che lo rende particolarmente apprezzato all’interno del paddock è anche il suo lato umano: la professionalità, il rispetto verso chiunque lavori nel team e un atteggiamento sempre positivo, anche nei momenti più complessi.

Per questo motivo Aprilia Racing gli ha rinnovato il contratto per altri due anni, celebrando l’uomo prima ancora del pilota. Un riconoscimento sincero a una figura che, giorno dopo giorno, incarna i valori del marchio veneto e che all’interno della squadra è ormai conosciuto affettuosamente con un soprannome che racchiude tutta la stima nei suoi confronti: “Giga Sava”.

Comunicato Aprilia Rinnovo Lorenzo Savadori

“Lorenzo Savadori è più di un test rider, è una delle persone che meglio rappresentano lo spirito di Aprilia Racing. È un pilota completo che alla velocità abbina una grande sensibilità tecnica e che alla consistenza, che mai manca nelle lunghe giornate di test, unisce una grinta e una determinazione incrollabili.

Qualità importanti come professionista, certo, ma associate a uno spessore umano fuori dal comune. Non sentirete mai Sava lamentarsi, non lo vedrete mai tirarsi indietro né essere sgarbato o mancare di rispetto a qualcuno. È sempre pronto a fare squadra, è generoso con tutti, dai piloti ufficiali ad ogni singolo membro del team e dell’azienda.

Lorenzo Savadori è il meglio che Aprilia Racing possa rappresentare. Proprio grazie a tutte queste qualità, Sava si è meritato il titolo, che noi gli abbiamo affettuosamente attribuito, di “Giga Sava”, perché lui è grande in tutto.”

Parole che raccontano molto più di una semplice collaborazione professionale. Nel Motorsport moderno, dove tutto è misurato in decimi di secondo e risultati immediati, trovare una figura capace di unire competenza tecnica, sacrificio, spirito di squadra e valori umani non è affatto scontato. Lorenzo Savadori è riuscito a costruirsi questo ruolo nel corso degli anni, diventando una presenza imprescindibile per Aprilia Racing.

Il soprannome “Giga Sava”, nato quasi come un gesto di affetto all’interno dell’ambiente, è diventato il simbolo di un riconoscimento conquistato sul campo. Non soltanto per il contributo fornito allo sviluppo della moto, ma soprattutto per il modo in cui ha saputo interpretare il proprio lavoro, mettendo sempre il bene della squadra davanti a tutto.

Dichiarazioni Lorenzo Savadori Rinnovo Aprilia

“Sono davvero contento di continuare il mio percorso insieme ad Aprilia Racing, a cui sono molto legato. Sono felice di ciò che abbiamo fatto finora e di quanto siamo cresciuti. Stiamo lavorando tutti duramente per vedere sempre Aprilia davanti a tutti, e sono orgoglioso e onorato di far parte di questo fantastico gruppo di persone, che ci mettono non solo un grandissimo impegno, ma anche tanto cuore in tutto ciò che fanno.”

Dichiarazioni Massimo Rivola CEO Aprilia Racing Rinnovo Lorenzo Savadori

“Ci sono poche eccezioni di piloti che sposano una causa incondizionatamente e mettono il bene dell’azienda davanti alla propria ambizione personale. Lorenzo è senza alcun dubbio una di queste, ed è uno dei motivi per cui Aprilia Racing è diventata un punto di riferimento nella top class e lo ha fatto con uno spirito di squadra assolutamente compatto. Aprilia Racing non sarebbe completa senza Giga Sava.”

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