MotoGP | Tardozzi replica a Rivola: “Per vincere servono Marquez e una gestione sportiva che funziona”

Botta e risposta tra Massimo Rivola (A.D. Aprilia Racing) e Davide Tardozzi (Team Manager Ducati) dopo il Gran Premio del Qatar. Intervistati entrambi da Sky Sport MotoGP, hanno dato pareri discordanti su quello che serve a vincere un Mondiale in MotoGP.

Rivola ha sottolineato come non siano bastate quattro moto (quelle di Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Raul Fernandez e Ai Ogura, ndr) per battere Marc Marquez, mentre Tardozzi ha ribattuto: “Per vincere servono Marc Marquez e una gestione sportiva che funziona.” punzecchiando il CEO della casa di Noale.

Dichiarazioni Davide Tardozzi Team Manager Ducati in risposta a Massimo Rivola GP Qatar MotoGP 2026

“Ci sono sei Ducati e qualche volta ha vinto anche un’altra Ducati. Quindi faccio i complimenti a loro per l’eccellenza della moto, ma voglio dire una cosa: a vincere è l’insieme. Perché servono un pilota veloce, un Campione come quello che abbiamo noi, una moto competitiva e una gestione sportiva e tecnica che funzioni e che sia in grado di mettere il pilota nelle condizioni di conquistare il Mondiale. Quindi è necessario che tutto il sistema funzioni. Anche la gestione sportiva.”

Elogi a Marc Marquez

Successivamente, Tardozzi ha esaltato la gestione della gara del suo pilota in Qatar. “Credo che Marc, in questo momento, non sia soltanto molto veloce, ma anche molto maturo. La gara lo dimostra. Ha adottato una strategia perfetta, perché sapeva molto bene che Bezzecchi, con la gomma posteriore media, aveva un ritmo gara superiore. Per questo lo ha lasciato andare nelle prime fasi e poi, a metà gara, ha cercato di recuperare tutto il possibile per conquistare il secondo posto. È stata una strategia da grande campione, che dimostra come sia consapevole delle proprie capacità, ma anche rispettoso di quelle dei suoi avversari.”

Infine sul -102 al Mugello: “Sconfitta cocente, ma è stata la benzina giusta per dimostare chi è la Ducati e chi è Marquez.”





4.1/5 - (9 votes)