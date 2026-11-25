Maverick Vinales, pilota del team Red Bull KTM Tech3, salterà il Gran Premio di Valencia, chiudendo così anticipatamente la sua stagione MotoGP 2026. Al suo posto, nell’ultimo appuntamento dell’anno in programma questo fine settimana (27-29 novembre) al Circuit Ricardo Tormo, correrà il connazionale Pol Espargaró.

Il recupero di Vinales e la sicurezza di tutti i piloti restano le priorità dopo il difficile percorso legato all’infortunio alla spalla riportato al Sachsenring nel 2025. Nonostante l’intervento chirurgico correttivo effettuato all’inizio dell’anno e l’impegno costante per tornare alla piena forma fisica, il recupero dello spagnolo si è rivelato più complicato del previsto, impedendogli di prendere parte all’ultimo round del Mondiale MotoGP 2026.

La notizia rappresenta una grande delusione per tutto il Team Tech3, che sperava di rivedere Vinales in pista proprio nel suo Gran Premio di casa, per chiudere davanti al pubblico spagnolo questo capitolo della sua carriera in MotoGP.

Dichiarazioni Nicolas Goyon, Team Manager Assenza Vinales GP Valencia MotoGP 2026

“Maverick non parteciperà al Gran Premio di Valencia. È ovviamente un vero peccato. Tutto il Team Tech3 avrebbe voluto rivederlo sulla nostra moto nell’ultimo round del campionato 2026, dandogli l’opportunità di disputare una gara d’addio con la squadra. Purtroppo, le cose non sono andate secondo i piani in questa stagione. Per questo motivo Pol guiderà la nostra Tech3 nell’appuntamento conclusivo dell’anno. Gli siamo grati per aver nuovamente dato una mano al Team.”

Espargaró, che la scorsa settimana era già subentrato a Vinales all’ultimo momento nel Gran Premio del Portogallo, ha un legame speciale con il Circuit Ricardo Tormo. Proprio su questo tracciato, infatti, conquistò nel 2018 il primo podio della storia di KTM nella classe regina con la RC16.

Tech3 si prepara ora ad affrontare il round finale del Campionato del Mondo MotoGP 2026 a Valencia, con Pol Espargaró ed Enea Bastianini incaricati di difendere i colori della squadra nell’ultimo weekend della stagione.