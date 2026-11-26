Brembo GP Comunitat Valenciana Valencia MotoGP 2026 – La MotoGP torna subito in pista per l’ultima gara della stagione e lo fa a Valencia per il Gran Premio del Comunitat Valenciana, 22esima tappa del Motomondiale 2026.

Ultimo round stagionale per la MotoGP che da lunedì cambierà pelle, entrando nell’era dei motori da 850cc. Il Circuit Ricardo Tormo di Valencia rappresenta quindi l’ultima occasione per vedere all’opera le potentissime MotoGP attuali, spinte dai motori da un litro. Sono 27 i GP andati in scena su questo tracciato, tutti dal 1999 in avanti: nel 2020 ospitò addirittura 2 GP ma nel 2024 nemmeno uno a causa di una terribile alluvione.

I dati del GP del Comunitat Valenciana a Valencia della Brembo

Secondo gli ingegneri Brembo che per l’11° anno di fila lavorano a stretto contatto con tutti i team della MotoGP, il Circuit Ricardo Tormo da 4,005 km di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 presenta un indice di difficoltà di 3 perché pur avendo 10 frenate il tempo di utilizzo dei freni è di 30 secondi al giro: metà di queste sono della categoria High, una Medium e 4 Low.

La curva più dura di Valencia

La curva più dura del Circuit Ricardo Tormo per l’impianto frenante è la prima: le moto passano da 327 km/h a 135 km/h in 3,9 secondi in cui percorrono 233 metri. Per riuscirci i piloti esercitano un carico di 7,4 kg sulla leva del freno, valore record dell’annata, e subiscono una decelerazione di 1,5 g mentre la pressione del liquido freno raggiunge i 15,9 bar e la temperatura dei dischi in carbonio tocca i 730 °C

Marc e il posteriore, Gp Comunitat Valenciana

Dalla partenza alla bandiera a scacchi, nel GP Valencia, ciascun pilota esercita un carico complessivo sulla leva del freno anteriore di 1.245 kg, il valore più alto dell’intera stagione. Tuttavia i piloti della MotoGP sono soliti servirsi anche del freno posteriore: Marc Marquez è uno dei pochi a farlo esclusivamente con il pedale destro, avendo scartato la pompa pollice ed indice di cui invece si avvalgono molti suoi colleghi, sia in frenata che in uscita di curva.

Settimo o primo, Gp Comunitat Valenciana

Assegnato il titolo Piloti a Marc Marquez e quello dei Team ad Aprilia Racing, resta da stabilire chi si aggiudicherà il titolo Costruttori: per la Ducati si tratterebbe dell’ottavo titolo in MotoGP, il settimo consecutivo in classe regina, un filotto che è stato realizzato l’ultima volta dalla Suzuki dal 1976 al 1982. Per l’Aprilia sarebbe invece della prima volta, dopo i 9 titoli Costruttori vinti in 250 e i 10 in 125, tutti peraltro con freni Brembo.

Gli addii e gli arrivi, Gp Comunitat Valenciana

Il GP Valencia rappresenta l’ultimo in MotoGP per Brad Binder, Franco Morbidelli, Jack Miller, Alex Rins e Maverick Viñales. I primi tre nel 2027 saranno protagonisti nel Mondiale Superbike dove esordiranno i dischi Brembo Hyction, realizzati in materiale carboceramico che dovranno essere utilizzati da tutti i team. L’anno prossimo invece i piloti di MotoGP disporranno della nuova pinza GP4, più leggera e più rigida dell’attuale. Per Brembo, anche in assenza di concorrenti, l’innovazione non conosce soste.

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