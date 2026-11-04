MotoGP | GP Qatar, Marquez: “Puntiamo al massimo”

Lusail accende i motori per l’ultimo scorcio di stagione, con la MotoGP che si prepara a disputare il ventesimo round di un Mondiale ormai entrato nella fase decisiva.

Per Ducati si tratta di uno dei circuiti più favorevoli del calendario: sotto i riflettori del Qatar, la moto di Borgo Panigale ha scritto alcune delle pagine più importanti della propria storia recente, collezionando successi con protagonisti e generazioni diverse.

Dai primi trionfi dell’era Stoner fino alle affermazioni più recenti di Dovizioso, Bastianini, Di Giannantonio, Bagnaia e Marc Marquez, il tracciato mediorientale si è spesso trasformato in terreno di conquista per la Desmosedici. Non sorprende quindi che la casa italiana si presenti all’appuntamento da capolista tra i costruttori, con il titolo sempre più vicino e soltanto tre gare ancora da disputare.

Il nove volte iridato arriva in Qatar sulle ali dell’entusiasmo dopo un fine settimana malese gestito con intelligenza e concretezza. Se nella Sprint ha preferito amministrare la situazione senza correre rischi inutili, in gara ha invece cambiato registro, imponendo il proprio ritmo e lasciando il segno con una vittoria netta. Un successo che gli ha permesso di raggiungere quota ottanta affermazioni nella classe regina e, soprattutto, di avvicinarsi ulteriormente all’obiettivo più importante della stagione.

Ora l’attenzione si sposta su Doha, dove lo spagnolo potrebbe mettere una seria ipoteca sul Campionato piloti. Le caratteristiche della pista e i riscontri ottenuti nelle precedenti edizioni autorizzano all’ottimismo, ma Márquez sa bene che in questa fase dell’anno ogni punto pesa come un macigno. Con il titolo ormai all’orizzonte, il Qatar rappresenta il primo vero crocevia di un finale di stagione che potrebbe consegnargli un nuovo traguardo iridato.

Dichiarazioni Marc Marquez Preview GP Qatar Lusail MotoGP 2026

“Il Qatar è una gran pista, ma non una delle mie preferite e in passato, in alcuni anni, ho fatto davvero molta fatica qui. Lo scorso anno invece siamo stati davvero veloci e competitivi. In Malesia abbiamo gestito al meglio il weekend, soprattutto sabato era facile commettere errori. Qui non cambierà la strategia: lavoriamo giorno per giorno e puntiamo ad arrivare al massimo alla gara di domenica.”

Risultati 2025 GP Qatar

Podio: 1° M. Màrquez (Ducati), 2° Bagnaia (Ducati), 3° Morbidelli (Ducati)

Vincitore Sprint: M. Màrquez (Ducati)

Pole Position: M. Màrquez (Ducati) – 01.50.499

Giro più veloce in gara: M. Márquez (Ducati) – 01:52.561

Statistiche Marc Marquez

GP disputati: 302 (224 x MotoGP, 32 x Moto2, 46 x 125cc)

Vittorie: 106 (80 MotoGP + 16 Moto2 + 10 125cc)

Podi: 172 (133 MotoGP + 25 Moto2 + 14 125cc)

Vittorie Sprint: 24

Pole position: 105 (77 MotoGP + 14 Moto2 + 14 125cc)

Titoli mondiali: 9 (MotoGP 2025, MotoGP 2019, MotoGP 2018, MotoGP 2017, MotoGP 2016, MotoGP 2014, MotoGP 2013, Moto2 2012, 125cc 2010)

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