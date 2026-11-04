MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP del Qatar 2026 a Lusail

MotoGP Gp Qatar Lusail MotoGP 2026 – La MotoGP nonostante le tante polemiche per il Conflitto in Medio Oriente arriva a Lusail, dove in questo weekend è in programma il Gran Premio del Qatar, 20esimo appuntamento del Motomondiale 2026.

Sullo storico tracciato di Lusail, sotto i riflettori della gara in notturna, Marc Marquez arriva con il primo match point iridato a disposizione. Uno scenario che fino a pochi mesi fa sembrava quasi impossibile da immaginare: lo spagnolo, infatti, era arrivato ad accusare oltre cento punti di ritardo dalla vetta della classifica, ma una straordinaria rimonta lo ha riportato al comando, portandolo ora a un passo dall’ottavo titolo nella classe regina, decimo totale.

Con appena tre Gran Premi ancora da disputare, Marquez ha l’opportunità di chiudere definitivamente i conti già questo fine settimana. Per riuscirci dovrà incrementare il proprio vantaggio su Jorge Martin e Marco Bezzecchi, i due piloti Aprilia ancora matematicamente in corsa per il campionato. Una missione tutt’altro che semplice, ma certamente alla portata del pilota Ducati, che arriva a Lusail forte di una stagione impressionante e di precedenti particolarmente favorevoli sul circuito qatariota.

Marc Marquez Campione se?

La matematica è chiara: nel corso del weekend Marquez dovrà guadagnare 30 punti su Jorge Martin e 8 su Marco Bezzecchi per assicurarsi la corona iridata con due gare d’anticipo. Una combinazione che richiede risultati favorevoli già dalla Sprint Race del sabato. Senza un piazzamento almeno nei primi cinque, infatti, il pilota Ducati non potrebbe conquistare il titolo nella giornata di domenica.

Restano inoltre alcune incognite legate alle condizioni fisiche di Martin, che dovrà superare il controllo medico previsto giovedì dopo aver saltato le occasioni di raccolta punti durante il GP della Malesia. In questo contesto potrebbe essere soprattutto Bezzecchi a cercare di rinviare la festa del numero 93.

Aprilia prova a rinviare la festa

Per Martin e Bezzecchi la situazione è complicata ma non ancora compromessa. Entrambi sono chiamati a un weekend praticamente perfetto per mantenere aperta la lotta iridata. A dare una mano alla causa Aprilia potrebbero essere anche gli altri piloti della casa di Noale.

Ai Ogura arriva infatti da un convincente quarto posto e ha dimostrato di poter battagliare ad alti livelli, mentre Raul Fernandez spera di ottenere il via libera medico dopo l’infortunio alle dita della mano.

Acosta e gli specialisti di Lusail

Anche Pedro Acosta conserva ancora una speranza matematica, seppur estremamente ridotta. Lo spagnolo della KTM dovrà recuperare ben 31 punti a Marquez nel solo weekend qatariota. Nella lotta per le posizioni di vertice attenzione anche a Fabio Di Giannantonio, vincitore del GP del Qatar 2023, e a Pecco Bagnaia, che punta a ritrovare il podio su una pista dove ha già saputo imporsi.

Enea Bastianini, reduce da una buona prestazione in Malesia, torna invece sul circuito che nel 2022 gli regalò il primo successo in MotoGP, mentre Fermin Aldeguer dovrebbe rientrare regolarmente dopo il controllo medico di rito.

Incognite KTM e Honda

La KTM si presenta in Qatar con ambizioni importanti. Nel 2025 Maverick Vinales aveva concluso al secondo posto prima della penalità per pressione irregolare degli pneumatici, dimostrando l’ottimo potenziale della RC16 a Lusail. Anche Brad Binder, già più volte sul podio in Qatar, punta a un risultato di prestigio.

In casa Honda, Luca Marini cerca continuità dopo il settimo posto ottenuto in Malesia, mentre Joan Mir resta un’incognita a causa delle sue condizioni fisiche non ancora ottimali. Diogo Moreira, invece, può chiudere il discorso Rookie of the Year raccogliendo almeno 15 punti nel weekend.

Nel frattempo prosegue l’assenza di Alex Marquez, ancora in fase di recupero dopo l’operazione alla spalla, con Iker Lecuona confermato come sostituto. Assente anche Yamaha, che ha ufficialmente rinunciato alla trasferta qatariota.

Assenza Yamaha

Assente la Yamaha che per politiche aziendali ha deciso di non partecipare al weekend di gara causa conflitto in Medio Oriente. Assenti non solo gli ufficiali Fabio Quartararo e Alex Rins ma anche i piloti del Pramac Racing, Jack Miller e Augusto Fernandez (che avrebbe sostituito l’infortunato Toprak Razgatlıoglu, ndr)

Tutti gli occhi sono quindi puntati su Marc Marquez: il primo match point mondiale è servito. Lusail potrebbe diventare il teatro dell’ennesima impresa di una carriera già leggendaria oppure regalare un ultimo rinvio grazie alla resistenza di Aprilia e dei suoi piloti. Domenica sera arriverà la risposta.

Meteo Gp Qatar MotoGP 2026

Al momento le previsioni tempo soleggiato per tutto il weekend

Info Gp Qatar MotoGP 2026

Il Lusail International Circuit è situato nelle vicinanze di Doha, la capitale del Qatar. Il tracciato, costruito in un anno, è costato 58 milioni di dollari, richiedendo l’impiego di quasi 1000 addetti per permettere l’inaugurazione in occasione del Marlboro Grand Prix of Qatar il 2 ottobre 2004.

Il tracciato ha un’estensione di 5.400 metri, circondati da zone di verde sintetico studiate per impedire alla sabbia del deserto circostante di invadere la pista. Il rettilineo principale ha una lunghezza di oltre un chilometro, il resto del tracciato è un calibrato mix di curve veloci e medie, comprese un paio di sinistre veloci che riscuotono una certa popolarità tra i piloti.

Nel 2008 in Qatar si è celebrato il primo GP notturno della storia, a seguito della costruzione di un impianto di luci permanente. Il passaggio alle corse notturne è stato un successo trasformando questo appuntamento in uno dei più spettacolari del calendario MotoGP.

Orari Gp Qatar MotoGP 2026

Venerdì 6 novembre

Prove Libere 1 Moto3 11:00-11:35

Prove Libere 1 Moto2 11:50-12:30

Prove Libere 1 MotoGP 12:45-13:30

Prove Moto3 15:15-15:50

Prove Moto2 16:05-16:45

Prove MotoGP 17:00-18:00

Sabato 7 novembre

Prove Libere 2 Moto3 10:30-11:00

Prove Libere 2 Moto2 11:15-11:45

Prove Libere 2 MotoGP 12:00-12:30

Q1 MotoGP 12:40-12:55

Q2 MotoGP 13:05-13:20

Q1 Moto3 14:50-15:05

Q2 Moto3 15:15-15:30

Q1 Moto2 15:45-16:00

Q2 Moto2 16:10-16:25

Sprint Race MotoGP 17:00 (11 giri)

Domenica 8 novembre

Warm – Up MotoGP: 12:40-12:50

Gara Moto3: 14:00

Gara Moto2: 15:15

Gara MotoGP: 17:00 (22 giri)

Dove vedere il Gp del Qatar

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. Su TV8 sarà trasmessa la diretta delle qualifiche e della Sprint al sabato e anche la diretta di tutte le gare della domenica.

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