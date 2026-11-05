MotoGP | Joan Mir salta il Qatar, al suo posto Jake Dixon

La trasferta qatariota della Honda HRC Castrol sarà segnata dall’assenza di Joan Mir. Il Campione del Mondo MotoGP 2020 non ha infatti ancora recuperato pienamente dai problemi fisici che lo hanno costretto a ritirarsi dal Gran Premio della Malesia e sarà costretto a saltare anche il ventesimo appuntamento della stagione 2026, in programma questo weekend sul circuito di Lusail.

Per sopperire alla sua mancanza, la casa dell’Ala Dorata ha deciso di affidare la RC213V a Jake Dixon, attuale pilota Honda nel WorldSBK, che affiancherà Luca Marini in uno dei tracciati più iconici del calendario. Il britannico torna così nel paddock della MotoGP dopo l’esperienza maturata tra il 2019 e il 2025 nel Motomondiale, con sette vittorie e ventidue podi conquistati nella classe intermedia.

Il Qatar rappresenta inoltre un banco di prova importante per Luca Marini, reduce dai segnali incoraggianti mostrati a Sepang. Dopo il weekend malese, il pilota pesarese ha avuto modo di trascorrere qualche giorno a casa, continuando il recupero dopo la malattia e una serie di gare particolarmente impegnative dal punto di vista fisico. Con sole tre gare ancora da disputare prima della conclusione della stagione, il #10 vuole massimizzare ogni occasione e chiudere nel migliore dei modi la sua esperienza con Honda HRC.

Lusail è una pista che evoca ricordi positivi per Marini. Proprio sotto i riflettori del tracciato qatariota conquistò infatti la sua ultima pole position e una doppia presenza sul podio nel 2023. Un risultato nella top ten resta l’obiettivo concreto del fine settimana, a patto di riuscire a costruire fin dal venerdì una base tecnica sufficientemente competitiva per accedere direttamente alla Q2.

Dichiarazioni Luca Marini Preview GP Qatar Lusail MotoGP 2026

“Il nostro obiettivo questo weekend è continuare sulla scia della prestazione mostrata domenica a Sepang. Ho potuto tornare a casa per qualche giorno e continuare il mio recupero, quindi la mia condizione fisica è migliorata ulteriormente. È una pista che non ci ha sempre permesso di sfruttare al massimo i nostri punti di forza, ma con sole tre gare rimaste e con Honda è il momento di dare tutto e mostrare il nostro miglior livello in ciascuno di questi appuntamenti. Voglio augurare il meglio a Joan, averlo nel box è sempre uno stimolo in più per me e per tutta la squadra.”

Dichiarazioni Jake Dixon Preview GP Qatar Lusail MotoGP 2026

“Prima di tutto devo ringraziare Honda HRC per questa opportunità. Ricevere la chiamata per guidare una di queste moto è sempre qualcosa di straordinario e non vedo l’ora di scendere in pista. Credo che ogni pilota sogni fin da bambino di correre per il team ufficiale Honda in MotoGP. È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che ho guidato una MotoGP, quindi dovremo affrontare il weekend con calma, passo dopo passo. Voglio augurare il meglio a Joan e spero di rivederlo presto in sella. Anche il mio anno non è stato semplice, quindi capisco bene la sua situazione. Cercheremo di sfruttare al massimo questa opportunità.”

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