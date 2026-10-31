MotoGP | GP Malesia Sprint Race, Marquez: “C’era troppo da perdere” [VIDEO]

Preziosissimo secondo posto nella Sprint Race di Sepang per Marc Marquez, che complice l’assenza di Jorge Martin allunga in Campionato.

Il nove volte iridato della Ducati ha corso una gara di “testa” senza prendere rischi eccessivi, ma rispondendo agli attacchi di Ai Ogura, che sin dall’inizio ha attaccato “forte” il #93 della casa di Borgo Panigale.

Il secondo posto alle spalle di Pedro Acosta (KTM) e il terzo posto di Marco Bezzecchi (Aprilia) lo proiettano a +19 sull’assente Martin e + 52 sul “Bez”. Ecco cosa ha detto il #93 della Ducati ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marc Marquez Sprint Race GP Malesia Sepang MotoGP 2026

“E’ stata una gara difficile. All’inizio non sono partito benissimo e Ogura è stato subito molto aggressivo, ma ognuno fa la sua gara ed è normale così. Mi sono concentrato, ho cercato di trovare il feeling giusto e la fine della gara si è confermata il mio punto forte, così come nella Sprint Race. Quando ho visto arrivare la pioggia, l’ultima cosa che volevo fare era trovarmi in testa. C’era troppo rischio: tanto da perdere e poco da guadagnare, quindi il secondo posto era la scelta giusta.”

Sull’aggressività di Ogura: “Se non attacchi, ti attaccano. Ognuno fa la sua corsa, come ho detto. Oggi Ogura era aggressivo fin dalle prime battute e io dovevo difendermi, perché vedevo che aveva il passo e la velocità per puntare almeno al secondo posto. Ho dovuto reagire: se non avessi risposto a Ogura, mi avrebbe attaccato Bezzecchi, e il mio obiettivo principale era finire davanti a lui.”

Parlando della pista resa insidiosa dalla pioggia ha detto: “In passato, ogni volta che mi sono trovato a iniziare una gara da asciutto per poi passare al bagnato, ho finito per commettere errori o cadere. Mi tornava in mente Aragon 2014, o anche quanto successo a Jerez quest’anno. Non volevo assolutamente ripetere quello sbaglio; mi sono detto: ‘Oggi non si può fallire’, anche se avessi dovuto chiudere terzo o quarto. I rischi erano enormi, soprattutto per l’incolumità fisica, e in una Sprint Race non valeva la pena rischiare troppo.”

Foto: Michelin





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