MotoGP | GP Malesia Sprint Race, Bezzecchi: “Credo ancora nel titolo” [VIDEO]

Marco Bezzecchi ha chiuso al terzo posto la Sprint Race del Gran Premio della Malesia corso al Sepang International Circuit, 19esimo appuntamento della MotoGP 2026.

Il pilota dell’Aprilia che scattava dalla seconda fila è stato autore di una buona rimonta e all’ultimo giro ha attaccato il compagno di marca Ai Ogura centrando la 19esima medaglia Sprint. Ora il distacco da Marquez è di 52 punti, ma il “Bez” ci crede ancora. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Sprint Race GP Malesia Sepang MotoGP 2026

“Ho fatto qualche errore e sto faticando un po’ con le gomme nuove questo fine settimana. Devo dire che era un po’ che non soffrivo questo problema, invece qua sono tornato un po’ a patire leggermente. I primi due o tre giri sono stati un po’ in difficoltà: ho fatto un lungo alla curva 11-12 nello stesso giro per provare a rimediare, ma ho sbagliato anche lì. Quindi, cavolo, ho perso subito un po’ di contatto. Poi mi sono messo giù e ho cercato di recuperare, ma Marquez andava molto forte, quindi non capivo se stavo recuperando o meno. Poi però ho iniziato a vedere che i primi due erano sempre più vicini; Marquez li ha presi praticamente subito, mentre io sono arrivato poco dopo. Dai, alla fine è andata bene.”

Sogno Titolo Mondiale

“Credo al Titolo. Alla fine, se non ci credessi, sarebbe quasi inutile venire a correre, perché è così. Alla fine sono fatto così, ci credo. So che è difficile, realisticamente è molto, molto difficile, soprattutto con un Marc così e anche con Jorge (Martin) non dimentichiamoci che adesso è vero che purtroppo qua non c’è, ma fino ad adesso ha fatto delle gare incredibili. Quindi non sarà semplice. Mi sono dovuto anch’io prendere parecchi rischi, ovviamente, perché Marc è sempre molto veloce e mancava veramente poco che rimediasse e magari vincesse anche la Sprint. Quindi ho cercato di venir su, forse quegli errori all’inizio non dovevo farli, però purtroppo quando devi provare il tutto per tutto può capitare. Però va bene, alla fine sono contento, è stata una bella giornata.”

Condizioni della pista

“Quelle di oggi sono delle condizioni veramente di me**a, te lo dico proprio schietto, nel senso che alla fine ti può andare di cu*o magari una volta che sei svelto, cambi la moto, ci provi e dici: ‘Vabbè, provo’, e poi hai la botta di cu*o che ti viene giù il mondo. Ma, onestamente, per come sono messo io in questo momento, la cosa migliore da fare era cercare di guardare quelli davanti, e io ho cercato di fare così. A un certo punto, dopo un paio di giri che pioveva, è calato leggermente e poi è riaumentato. Quando è riaumentato ho detto: ‘Vabbè, io guardo loro; se loro entrano, entro anch’io e speriamo bene’.”

Foto: Michelin





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