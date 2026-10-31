MotoGP | GP Malesia Sprint Race, Acosta: “Ho rischiato più degli altri”

La Sprint Race di Sepang, condizionata dall’improvvisa comparsa della pioggia nelle battute finali, ha visto Pedro Acosta interpretare al meglio la situazione, cogliendo un successo inaspettato quanto prezioso.

Sulla pista malese, il giovane talento iberico è riuscito a gestire con lucidità i primi giri, resistendo a un passo degli avversari che sembrava precludergli le posizioni di testa, per poi accelerare al momento giusto una volta passato Ai Ogura.

Nonostante l’euforia per il trionfo, Acosta mantiene i piedi per terra in ottica domenicale. Il ritmo mostrato dalla concorrenza e qualche nodo tecnico ancora da sciogliere, specie legato al rendimento della gomma posteriore, impongono cautela. Malgrado ciò, il target per la gara lunga resta chiaro: lottare ancora per le zone nobili della classifica e puntare al podio, in un appuntamento che promette ulteriori colpi di scena. Ecco cosa ha detto ai microfono di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Pedro Acosta Sprint Race GP Malesia Sepang MotoGP 2026

“Alla fine ero quello del gruppo di testa che non lottava per niente, perché alla fine Marc (Marquez) sta provando a vincere il Campionato e Marco (Bezzecchi) gli si è avvicinato. Però abbiamo fatto bene: alla fine, quando c’era l’asciutto, per me c’era difficile andare dietro ad Ogura che era velocissimo al T1, T2 mentre io recuperavo al T3 e al T4, ma troppo lontano per provare a passarlo. Quando poi ha iniziato a piovere ho preso qualche rischio più degli altri.”

Vittoria inaspettata e Previsioni Gara Lunga

“Sto facendo fatica da tutto il weekend con la gomma davanti anche se è vero che oggi sono migliorato: in qualifica e anche nella Sprint andava meglio, avevo un buon feeling. Per la gara di domani non so cosa aspettarmi. Alla fine penso che dobbiamo riprovare a lottare per il podio e vedere come sistemiamo la gomma dietro, perché oggi abbiamo fatto un po’ di fatica.”

Foto: Michelin

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