MotoGP | GP Malesia, Marquez: “Non penso al Campionato” [VIDEO]

Marc Marquez ha letteralmente dominato il Gran Premio della Malesia classe MotoGP, 19esima gara del Motomondiale 2026 corsa sul tracciato di Sepang, il Sepang International Circuit.

Il nove volte iridato della Ducati ha vinto la settima gara della stagione, successo #80 in MotoGP, 133esimo podio, 106esima vittoria in carriera, terza vittoria a Sepang, 21esimo successo con la Ducati.

Il suo vantaggio in Campionato (44 punti su Jorge Martin e 67 su Marco Bezzecchi) gli permetterà di centrare già in Qatar il decimo Titolo. Per vincerlo dovrà lasciare il Qatar con un vantaggio di 30 punti su Martin e 8 su Bezzecchi. Ecco cosa ha detto il #93 della Ducati ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marc Marquez Gara GP Malesia Sepang MotoGP 2026

“Devo restare concentrato, non voglio pensare a quello (il Titolo). È vero che ci sono solo tre gare alla fine, ma ci sono tanti momenti in un Campionato dove può succedere di tutto, è un Campionato dove si va forte, un Campionato che con la Sprint Race, le gare lunghe è un’incognita, non si sa mai. Dobbiamo restare “focus”. Oggi abbiamo preso un po’ di distacco e l’importante è che abbiamo preso punti anche su Bezzecchi, perché lui nelle ultime gare sembrava molto forte, rimaniamo concentrati.”

Guida pulita sin dalle prime curve per il Ducatista: “La curva 3 è un punto delicato, già dal primo giro, si sgomma ed è quando si consuma più la gomma. Ero molto concentrato, sapevo che lì Alex (suo fratello) mi poteva attaccare, ma potevo rispondere alla 9, e questa era la mia mentalità. Ma la curva 3 è dove si sgomma di più e dove si consuma più la gomma, e già dal primo giro ho deciso di gestirla bene e infatti alla fine avevo molto grip, avevo un passo buono perché la gomma dietro era a posto.”

Possibile vittoria Titolo in Qatar, un paese vicino al conflitto del Medio Oriente, ma Marquez non vuole entrare in “guerra”: “Non sono nel momento di entrare in polemica. Sono concentrato: Qatar, Portimao, devo essere al 100%. Non voglio entrare in “guerre” non mie.”

Un ultimo pensiero alla sua forma fisica: “Ci sono gare che sono di stanchezza cardiovascolare e lì mi sento bene. Le gare che sono di stanchezza muscolare, faccio più fatica. Io guido un po’ come mi sento in palestra e alla fine penso che la mente, quello che mi sta dando l’adrenalina e questa di lottare per un Campionato, è quella che mi sta facendo andare forte, perché più che una riabilitazione è stata un’adattamento.”

Foto: Michelin





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