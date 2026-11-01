MotoGP | GP Malesia, Acosta conquista il podio: “Ho usato la testa”

Pedro Acosta dopo il successo nella Sprint Race malese di Sepang, ha ottenuto un ottimo secondo posto nella gara domenicale del Gran Premio della Malesia, 19esimo appuntamento della MotoGP 2026.

Nonostante una KTM meno veloce della Ducati di Alex Marquez ha avuto pazienza, attaccando in staccata (uno dei suoi pezzi forti, ndr) il connazionale nel corso del decimo giro, esattamente a metà gara. Bellissimo da vedere con la sua guida ha poi provato a recuperare terreno su Marc Marquez che però era ormai lontano.

Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP il pilota di Mazarron, che ricordiamo il prossimo anno sarà in Ducati come team-mate di Marc Marquez.

Dichiarazioni Pedro Acosta Gara GP Malesia Sepang MotoGP 2026

“Alla fine penso che si sia visto sulla TV che mancava velocità, no? Più o meno come mi è successo l’anno scorso con Pecco (Bagnaia). Per quello dobbiamo continuare così, abbiamo fatto un altro podio per la KTM, stiamo vicino al terzo posto del campionato, per quello viviamo così alla giornata e dobbiamo seguire in questa direzione. Oggi ho usato la testa perché quando vedevo che non potevo superare Alex (Marquez) nonostante avessi un passo migliore mi sono detto: ‘Ok, manteniamo qua e proviamo di la salvando le gomme. Poi ho fatto un ‘push’ dopo metà gara ed ha funzionato, per questo sono felice. Facevo un po’ di fatica a fermarmi quando ero dietro ad Alex, ma alla fine aveva più velocità di me all’inizio, per quello ho deciso di rimanere dietro di lui e provare a fare il meglio che si poteva dopo metà gara. Faccio il meglio che si può, provo a dare il 100% che posso con il pacchetto che ho.”

Le parole di Acosta fotografano perfettamente una gara costruita con intelligenza e maturità, caratteristiche che nel corso della stagione il talento di Mazarron ha saputo affiancare alla sua innata velocità. Se in passato lo spagnolo era spesso portato ad attaccare subito e a prendersi qualche rischio in più, a Sepang ha invece gestito la situazione con lucidità, comprendendo fin dai primi giri che la KTM non aveva il potenziale necessario per contrastare direttamente le Ducati sul piano della velocità pura.

Dopo aver osservato da vicino Alex Marquez nella prima metà di gara, Acosta ha saputo sfruttare uno dei suoi punti di forza, la staccata, per completare il sorpasso decisivo e consolidare la seconda posizione. Da quel momento ha provato a ridurre il distacco da Marc Marquez, leader incontrastato della corsa, ma il vantaggio accumulato dal futuro compagno di squadra era ormai troppo ampio per poter essere ricucito. Resta comunque un risultato estremamente positivo sia per il pilota spagnolo sia per KTM, che porta a casa un altro podio

Foto: Michelin

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