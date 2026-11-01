MotoGP | Gp Malesia: Marquez domina e si avvicina al Titolo, Acosta e Alex Marquez a podio

MotoGP GP Malesia Sepang – Marc Marquez ha dominato il Gran Premio della Malesia classe MotoGP, 19esima gara del Motomondiale 2026 corsa al SIC, Sepang International Circuit.

Il nove volte iridato della Ducati che scattava dalla prima fila, secondo tempo, ha subito preso il comando della gara senza mai lasciarlo sino alla bandiera a scacchi. Solo nel primo giro suo fratello Alex ha provato a passarlo, arrivando però lungo e rientrando secondo.

Per Marquez si tratta della settima vittoria della stagione dopo quelle ottenute a Balaton, Brno, Sachsenring, Aragon, Misano e Motegi, 80esima in MotoGP, 133esimo podio, 106esima vittoria in carriera. Complice l’assenza per infortunio di Jorge Martin, il #93 porta il suo vantaggio sul connazionale a 44 punti, 67 su Marco Bezzecchi. Il pilota di Cervera avrà il suo primo “Title Match” già dalla prossima gara. Per vincere il decimo Titolo dovrà lasciare il Qatar con un vantaggio di 30 punti su Martin e 8 su Bezzecchi.

Secondo gradino del podio per il vincitore della Sprint Race Pedro Acosta, che ha perso molto tempo dietro ad Alex Marquez, superato solo nel corso del decimo giro, metà gara. Il prossimo compagno di squadra di Marquez in Ducati ha chiuso alle spalle del #93 portandosi a casa il podio #17.

Terzo gradino del podio per Alex Marquez, che dopo aver fatto da “scudiero” a suo fratello Marc, porta a casa il suo 20esimo podio in MotoGP.

Bellissima la lotta tra le Aprilia di Marco Bezzecchi e Ai Ogura, ad avere la meglio il giapponese che a tre giri dalla fine ha sferrato l’attacco decisivo, chiudendo quarto.

Dietro all’Aprilia del SuperFile Trackhouse MotoGP Team ha chiuso la RC16 del Red Bull KTM Tech3 del riminese Enea Bastianini, che proprio alla fine ha beffato Marco Bezzecchi. A seguire la RC213V del Honda HRC Castrol del pesarese Luca Marini e la Ducati Desmosedici GP 26 del Pertamina Enduro VR46 Racing Team del romano Fabio Di Giannantonio.

A chiudere la Top Ten la KTM Factory di Brad Binder e la seconda Ducati del Pertamina Enduro VR46 Racing Team di Franco Morbidelli.

A punti anche le Yamaha Factory di Fabio Quartararo e Alex Rins, la Ducati Factory di Pecco Bagnaia, 13esimo, Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech3) e Iker Lecuona (che sostituisce l’infortunato Fermin Aldeguer in sella alla Ducati delBK8 Gresini Racing MotoGP, ndr).

Non hanno visto il traguardo le Honda del Team LCR di Diogo Moreira e Johann Zarco e quella ufficiale di Joan Mir e la Yamaha Pramac del tester Yamaha Augusto Fernandez (sostituisce l’infortunato Toprak Razgatlioglu, ndr).

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