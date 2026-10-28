MotoGP | GP Malesia, Di Giannantonio: “Sarà una bella sfida”

Fabio Di Giannantonio è pronto a salire in sella alla sua Ducati al SIC, Sepang International Circuit, tracciato che questo fine settimana ospiterà il GP della Malesia, penultimo appuntamento della trasferta asiatica, 19esimo della stagione.

Il pilota romano arriva a Sepang in sesta posizione nella classifica generale con 252 punti ed è pronto a ripartire dal podio Sprint conquistato in Australia, dove sono poi “saltate” causa meteo le gare della domenica.

Il circuito malese è stato protagonista dei teste pre-season, ma da allora molti km sono stati fatti e non è detto che il setup provato a febbraio, possa funzionare anche ora. L’obiettivo come sempre sarà andare forte sin dal venerdì, così da conquistare l’accesso diretto alla Q2, così da potersi giocare i posti che contano in qualifica, diventata ormai fondamentale.

Lo scorso anno chiuse sesto la gara lunga della domenica e in questa stagione proverà a migliorare il suo score. Ecco cosa ha detto “Diggia” che ricordiamo sta disputando le ultime gare con la Ducati, visto che il prossimo anno sarà in sella alla KTM 850cc.

Dichiarazioni Fabio di Giannantonio Preview GP Malesia Sepang MotoGP 2026

“Arriviamo al GP della Malesia con positività dopo il podio Sprint conquistato in Australia. Anche se non è stata disputata la gara della domenica, il bel risultato dello scorso sabato ci dà molta fiducia per Sepang, nonostante sia una pista molto diversa da Phillip Island. Anche le condizioni saranno completamente differenti perché farà molto caldo, ma è un tracciato bello che mi piace molto. In Malesia l’obiettivo sarà quello di confermare le buone sensazioni e punteremo ad avere un weekend lineare partendo con il piede giusto sin da subito come abbiamo fatto fino ad ora. Sarà una bella sfida e non vediamo l’ora di scendere in pista.”

Anche il suo team-mate Franco Morbidelli è alle ultime gara con la Ducati Desmosedici GP, il prossimo anno correrà infatti nel Mondiale Superbike (sempre con la Ducati, ndr).

Dichiarazioni Franco Morbidelli Preview GP Malesia Sepang MotoGP 2026

“Non vedo l’ora di correre a Sepang, che è una pista molto diversa da Phillip Island. Il tracciato mi piace molto e ho bei ricordi: qui ho vinto il Mondiale in Moto2 nel 2017 e sono andato forte ottenendo bei risultati in generale. Quest’anno, non siamo ancora dove vorremmo essere e su questa pista serve un buon feeling per andare forte. Ma noi arriviamo al GP della Malesia con fiducia e continuiamo a lavorare per tornare ad essere competitivi. Perciò, l’obiettivo di questo fine settimana rimane la Top10.”

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