MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP della Malesia 2026 a Sepang

MotoGP Gp Malesia Sepang MotoGP 2026 – La MotoGP continua il suo tour asiatico, prossima fermata al SIC, Sepang International Circuit, dove è in programma il Gran Premio della Malesia, 19esimo appuntamento del Motomondiale 2026.

Si arriva dopo la cancellazione delle gare domenicali di Phillip Island, con Marc Marquez nuovo leader della classifica iridata e con un’acciaccato Jorge Martin, con quest’ultimo che non è ancora certo di poter correre.

Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) si presenta in Malesia da leader della classifica con 10 punti di vantaggio su Jorge Martin (Aprilia Racing), mentre Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) resta in corsa, seppur più distante, a 50 lunghezze dalla vetta. Un distacco importante ma non ancora definitivo, considerando i punti ancora disponibili nelle ultime gare della stagione.

Martin in dubbio, Marquez prova l’allungo

L’attenzione principale è naturalmente rivolta alle condizioni di Jorge Martin. La caduta nella Sprint australiana gli ha provocato una frattura non scomposta al polso e il pilota spagnolo dovrà ricevere l’idoneità medica per poter scendere in pista a Sepang. Aprilia ha confermato che il campione del mondo 2024 non è rientrato in Spagna per un intervento chirurgico e, almeno per il momento, non è prevista alcuna operazione.

L’infortunio del madrileno cambia inevitabilmente lo scenario del campionato. Marquez si ritrova infatti nella posizione ideale per amministrare e, soprattutto, incrementare il proprio vantaggio. Tuttavia Sepang non è mai stata una delle piste più favorevoli al numero 93. In MotoGP vi ha conquistato soltanto due successi, nel 2014 e nel 2018, e nell’ultima apparizione disputata qui aveva raccolto un secondo posto nella Sprint prima di chiudere dodicesimo la gara lunga dopo una caduta.

Bezzecchi cerca la rimonta

Dall’altra parte del box Aprilia ci sarà un Marco Bezzecchi chiamato a recuperare terreno. Il romagnolo non è mai salito sul podio a Sepang in nessuna categoria e lo scorso anno aveva concluso lontano dai migliori, ma il rendimento suo e della RS-GP nel 2026 suggerisce che il confronto con i risultati del passato abbia ormai un valore limitato.

Per Bezzecchi la missione è chiara: iniziare a ridurre concretamente il distacco da Marquez. Per Martin, invece, l’obiettivo sarà limitare i danni qualora riuscisse a correre. Lo spagnolo dovrà stringere i denti per non compromettere definitivamente le proprie chance iridate.

Possibili Outsider Gp Malesia

Tra gli outsider più accreditati spiccano Alex Marquez e Pedro Acosta. Il pilota del team Gresini vanta uno storico particolarmente positivo a Sepang e un anno fa conquistò la vittoria nel Gran Premio malese. Anche Acosta arriva su una pista che ben si adatta alle sue caratteristiche e, senza pressioni legate alla corsa al titolo, potrebbe inserirsi nella lotta per il successo.

Occhi puntati anche su Francesco Bagnaia. Il piemontese ha mostrato buone prestazioni in passato sul circuito malese, dove ha vinto nel 2022 e nel 2024. Dopo settimane complicate, Sepang potrebbe rappresentare l’occasione giusta per ritrovare quelle sensazioni all’anteriore che sta cercando da tempo.

Ducati, Aprilia e il peso di ogni punto

Con la sfida tra Ducati e Aprilia che si fa sempre più intensa, ogni piazzamento può assumere un’importanza decisiva. Raul Fernandez proverà a rientrare dopo l’infortunio alle dita, mentre Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli puntano a confermare la competitività mostrata nei precedenti appuntamenti.

Anche Honda spera di inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice grazie al ritorno di Joan Mir, terzo a Sepang nella passata stagione, mentre KTM si affida ad Acosta, Brad Binder ed Enea Bastianini per continuare il percorso di crescita mostrato nelle ultime gare.

Con tre round ancora da disputare, il campionato resta apertissimo. Dieci punti separano Marquez e Martin, mentre Bezzecchi continua a inseguire il sogno iridato. A Sepang non saranno in palio soltanto punti preziosi, ma anche un’enorme dose di fiducia in vista del decisivo finale di stagione.

Meteo Gp Malesia Sepang MotoGP 2026

Al momento le previsioni danno possibile pioggia al venerdì, velato il sabato e la domenica. Sappiamo però che il meteo in Malesia è imprevedibile e che tutto può cambiare in pochi minuti

Info Gp Malesia Sepang MotoGP 2026

Il tracciato di Sepang misura 5.5 km e conta 5 curve a sinistra e 10 a destra. Il primo Gran Premio della Malesia si corse nel 1991, ma solo nel 1999 con l’inaugurazione del Sepang International Circuit, il Motomondiale si trasferì in quella che è l’attuale pista. Con quattro curve lente seguite da vari rettilinei e una decina di curve abbastanza rapide, il circuito di Sepang favorisce i sorpassi e le elevate velocità. La competizione in questo tracciato, uno dei più lunghi del MotoGP, si sviluppa sotto un caldo intenso con alti indici di umidità. Sepang si trova a circa 50 km a sud di Kuala Lumpur.

Orari Gp Malesia Sepang MotoGP 2026

Venerdì 30 ottobre

Prove Libere 1 Moto3 02:00-02:35

Prove Libere 1 Moto2 02:50-03:30

Prove Libere 1 MotoGP 03:45-04:30

Prove Moto3 06:15-06:50

Prove Moto2 07:05-07:45

Prove MotoGP 08:00-09:00

Sabato 31 ottobre

Prove Libere 2 Moto3 01:40-02:10

Prove Libere 2 Moto2 02:25-02:55

Prove Libere 2 MotoGP 03:10-03:40

Q1 MotoGP 03:50-04:05

Q2 MotoGP 04:15-04:30

Q1 Moto3 05:45-06:00

Q2 Moto3 06:10-06:25

Q1 Moto2 06:40-06:55

Q2 Moto2 07:05-07:20

Sprint Race MotoGP 08:00 (10 giri)

Domenica 01 novembre

Warm – Up MotoGP: 03:40-03:50

Gara Moto3: 05:00

Gara Moto2: 06:15

Gara MotoGP: 08:00 (20 giri)

Dove vedere il Gp del Malesia a Sepang

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. Su TV8 sarà trasmessa la diretta delle qualifiche e della Sprint al sabato mentre la differita delle gare delle tre classi la domenica (Moto3 ore 11:00, Moto2 ore 12:15 e MotoGP ore 14:00).

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