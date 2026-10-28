JSB | Ducati fa la storia, prima casa europea a conquistare il Titolo Nazionale Giapponese Superbike

Ducati entra nella storia del motociclismo giapponese conquistando per la prima volta l’All Japan Road Race Championship, il più importante Campionato nazionale nipponico per le moto derivate di serie, conosciuto anche come Campionato Giapponese Superbike.

A centrare questo prestigioso traguardo è stato Ryo Mizuno, protagonista di una stagione straordinaria in sella alla Panigale V4 R del team SDG Ducati Team Kagayama. Il pilota giapponese si è infatti laureato campione della classe JSB1000, permettendo alla casa di Borgo Panigale di stabilire un record senza precedenti: nessun costruttore non giapponese era mai riuscito a vincere il titolo nella categoria regina del campionato nazionale.

La certezza matematica del titolo è arrivata sabato 24 ottobre a Suzuka. Grazie al successo ottenuto in Gara 1 dell’ultimo appuntamento stagionale, Mizuno ha chiuso i conti con una prova d’anticipo, coronando un campionato dominato dall’inizio alla fine e impreziosito da otto vittorie nelle dieci gare disputate.

L’affermazione in Giappone rappresenta solo uno dei numerosi successi raccolti dalla Panigale V4 R nel corso di una stagione particolarmente positiva a livello internazionale. In Asia, Hafizh Syahrin ha confermato il proprio dominio conquistando per il secondo anno consecutivo il titolo Asia Superbike, mentre in Australia Harrison Voight si è laureato campione nazionale Superbike precedendo altri tre piloti Ducati in classifica.

Anche in Europa la casa italiana ha lasciato il segno. Kyle Ryde ha conquistato il British Superbike, mentre Lukas Tulovic si è imposto nel campionato tedesco EuroMoto Superbike. Risultati che si aggiungono al successo più prestigioso della stagione, il titolo mondiale Superbike conquistato da Nicolò Bulega con la Panigale V4 R, ottenuto grazie a un’impressionante serie di 32 vittorie e quattro secondi posti nelle 36 gare disputate.

Lo storico successo ottenuto da Mizuno è stato celebrato anche dalla rete dei concessionari Ducati presenti sul territorio giapponese. Ducati Hamamatsu, Ducati Sapporo e Ducati Kyoto hanno supportato il team Kagayama in qualità di sponsor, mentre Ducati Osaka East ha contribuito alla promozione del campionato attraverso aree espositive dedicate e iniziative rivolte agli appassionati, tra cui diversi incontri Meet&Greet.

Le competizioni riservate alle moto derivate di serie continuano a rappresentare un elemento centrale della filosofia sportiva Ducati, sia in Superbike sia in Supersport. Anche in quest’ultima categoria il 2026 ha portato importanti soddisfazioni: negli Stati Uniti Josh Herrin ha conquistato la quarta vittoria consecutiva alla 200 Miglia di Daytona, mentre Darryn Binder si è assicurato il titolo MotoAmerica Supersport. In Gran Bretagna, infine, Luke Stapleford ha completato il quadro dei successi Ducati vincendo il campionato britannico Supersport.

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