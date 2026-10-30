MotoGP | GP Malesia Day 1, Marquez detta il ritmo: “Ora bisogna attaccare”

Marc Marquez ha chiuso al comando le pre-qualifiche del Gran Premio della Malesia, 19esimo appuntamento della MotoGP 2026 in programma al Sepang International Circuit.

Il nove volte iridato della Ducati dopo aver centrato im miglior tempo delle FP1, è subito scivolato all’nizio del turno pomeridiano, ma è poi tornato in sella alla sua Ducati Desmosedici GP 26 centrando poi il miglior tempo della giornata, 1:57.000.

Il suo più vicino avversario in ottica iridata Jorge Martin si è fermato dopo soli due giri delle pre-qualifiche, rimandando a domani il proseguo del suo weekend, che è comunque tutto in salita a causa della frattura composta del radio distale destro. Ecco cosa ha detto il #93 della Ducati ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marc Marquez Day 1 GP Malesia Sepang MotoGP 2026

“È stata una caduta che mi ha fatto arrabbiare un po’ perché dopo vai tutto il turno un po’ fuori tempo, ma è vero che era la prima volta che mettevo la gomma soft dietro. Ho chiuso il primo run con la media e con la soft dietro spingevo un po’ più avanti; dopo l’abbiamo capito bene, l’abbiamo gestito e anche lo stile di guida è cambiato un po’. Dopo mi sono trovato bene, abbiamo fatto un buon passo così concentrato e facendo il cento per cento.”

Sulla staccata alla curva 15: “Ho trovato il limite. Sicuramente gli altri possono farlo, ma significa spingere al limite e c’è il rischio di cadere, com’è successo a me. Tuttavia, mi sto trovando a mio agio in quasi tutto il circuito, e questa è la cosa più importante. Considerando il passo, non bisogna esagerare: nel time attack cerchi sempre di dare il cento per cento ed è lì che soffro di più, ma quando la gomma cala un po’ mi sento ancora meglio.”

Sulla scelta della gomma media a inizio turno: “La provi perché c’era qualche dubbio. Questa mattina mi ero trovato molto bene con quella mescola, volevo solo capire il grip nei primi due o tre giri per avere dei dati. Se qualcuno poteva farlo, era l’unica Ducati in grado di farlo in quel modo, perché sono stato l’unico a trovarmi bene con quella media. Comunque la soft offre di più all’inizio, ma dobbiamo capire il comportamento anche in vista della gara lunga.”

Sull’essere aggressivi fin da subito: “Sono partito aggressivo, ho attaccato subito perché è così che devo affrontare queste ultime gare. Mi sono trattenuto un po’ a metà stagione e durante il venerdì, ma adesso devo attaccare, devo gestire qualche punto, però bisogna fare così. Provo a dare il mio cento per cento fino alla fine e poi vediamo.”

Foto: Michelin

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