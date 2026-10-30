MotoGP | Gp Malesia: Marquez fa sue le pre-qualifiche, “stop” momentaneo per Martin

MotoGP Pre-qualifiche GP Malesia Sepang – Le pre-qualifiche del Gran Premio della Malesia classe MotoGP hanno in primis decretato lo “stop” almeno per la giornata del venerdì di Jorge Martin.

Il pilota dell’Aprilia che nella Sprint Race australiana si era fratturato in maniera composta il radio distale destro, dopo aver chiuso le FP1 in ventesima posizione, ha deciso insieme al Team e al Dr. Angel Charte (Medical Director MotoGP, ndr) di fermarsi dopo soli due giri del turno pomeridiano, quello che decide i primi dieci che accedono direttamente alla Q2.

Lo “Stop” è arrivato subito dopo un grande rischio corso da “Martinator”, che ha perso l’anteriore della sua RS-GP26 in un tratto veloce della pista, la curva 10. Subito dopo Aprilia ha comunicato che: “Come d’accordi con Dr. Angel Charte, Medical Director MotoGP, è stato deciso che Jorge Martin non porterà a termine la Practice, per consentirgli di recuperare in vista del prosieguo del weekend.” Martin proverà a tornare in pista sabato mattina nelle FP2.

Il più veloce della sessione pomeridiana del venerdì è stato Marc Marquez, che bissa il miglior tempo delle FP1. Il nove volte iridato della Ducati ha messo la sua Desmosedici GP 26 in cima alla classifica dei tempi con il crono di 1:57.000, crono di 0.109s migliore di quello fatto registrare da suo fratello Alex Marquez, che guida la GP 26 del BK8 Gresini Racing MotoGP. Per Marc anche una scivolata alla curva 15 ad inizio sessione.

Si fa rivedere nelle posizioni di vertice dopo FP1 complicatissime il giapponese Ai Ogura. Il pilota Aprilia SuperFile Trackhouse MotoGP Team ha chiuso terzo davanti alla KTM RC16 di Pedro Acosta.

Dalla quinta alla settima posizione troviamo tre piloti italiani, Fabio Di Giannantonio, quinto con la Ducati GP 26 del Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Marco Bezzecchi su Aprilia Factory, sesto ed Enea Bastianini, settimo con la KTM RC16 del Team Tech3. I tre sono staccati dalla vetta rispettivamente di 0.442s, 0.475s e 0.545s.

Più che buona la qualifica di Maverick Vinales, che in sella alla seconda KTM RC16 del Team Tech3 chiude ottavo e accede direttamente alla Q2. Non gli accadeva dal Sachsering 2025.

In Top Ten e qualificati direttamente alla Q2 anche Franco Morbidelli con la seconda Ducati del Pertamina Enduro VR46 Racing Team e il rientrante Joan Mir (Honda HRC Castrol).

Johann Zarco (Castrol Honda LCR) è scivolato nel suo ultimo time-attack chiudendo 11esimo. Il pilota francese è seguito da Pecco Bagnaia (Ducati Factory), anche lui scivolato nel suo ultimo tentativo di attacco al tempo, dal team-mate Diogo Moreira, dalla Yamaha Factory di Alex Rins, dalla Ducati del BK8 Gresini Racing MotoGP di Iker Lecuona (che sostituisce l’infortunato Fermin Aldeguer, ndr) e dalla Yamaha Pramac di Jack Miller, 16esimo.

Ha faticato il rientrante Luca Marini, che dopo aver saltato il weekend australiano per un malessere dovuto ad un virus, chiude 17esimo, davanti alla KTM Factory di Brad Binder e alle Yamaha di un’irriconoscibile Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) e Augusto Fernandez (sostituisce l’infortunato Toprak Razgatlioglu in sella alla Yamaha Pramac, ndr). Ultimo tempo per il sopracitato Jorge Martin, che come detto proverà a tornare in pista sabato mattina.

Foto: Michelin

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