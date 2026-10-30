MotoGP | GP Malesia Day 1, Alex Marquez: “Se c’è troppo rischio, non attacco Marc”

Alex Marquez ha iniziato bene il weekend del Gran Premio della Malesia, 19esimo appuntamento della MotoGP 2026. Il pilota spagnolo del Gresini Racing ha infatti chiuso al secondo posto le pre-qualifiche di Sepang alle spalle di suo fratello Marc Marquez.

Nelle FP1 il #73 della Ducati aveva faticato a trovare il giusto feeling con la gomma dura portata dalla Michelin, ma successivamente una volta messa la soft tutto è andato per il meglio.

Intervistato da Sky Sport MotoGP, ha parlato anche della possibilità di attaccare suo fratello Marc, cosa non avvenuta in Australia, dove ha preferito non prendere rischi inutili.

Dichiarazioni Alex Marquez Day 1 GP Malesia Sepang MotoGP 2026

“Ho fatto un po’ di fatica questa mattina. Siamo arrivati qui e, non lo so, non ho capito molto bene le gomme più dure che abbiamo, la media, questa nuova che mai l’avevamo provata qui, e anche la hard. Quindi ho fatto un po’ di fatica, ma abbiamo tenuto la pazienza di aspettare un po’, di interpretare la situazione, di mettere la gomma giusta, che qui è quella di gara, la soft e da lì tutto è andato molto meglio.”

Sul confronto nel T4: “Forse con la mescola media non sono andato male, ma nel time attack io e credo che gli altri abbiamo perso due decimi da lui (suo fratello Marc Marquez, ndr), quindi lui è davvero molto forte in quel punto. Pensavo di poter guadagnare in quel punto, anche perché lui era caduto lì e di solito questo fa perdere un po’ di fiducia, invece Marc è caduto, ha gestito subito la situazione ed è ripartito ancora più veloce. Lì per lì pensavo: ‘Com’è possibile?’. Però è fatto così, con lui non c’è altra spiegazione logica!”

Il pilota della Ducati ha poi parlato della Sprint Race di Phillip Island dove non ha attaccato decisamente suo fratello Marc: “Non ho attaccato perché sapevo cosa ci giocavamo. C’era un grosso rischio: su quella pista, se provi sempre ad attaccare alla curva 4 o alla 10 è facilissimo commettere un errore. Quindi ho deciso di stare tranquillo e basta. Cercherò di valutare ogni situazione al 100% per capire se valga davvero la pena rischiare l’attacco oppure no. È vero, l’ho detto tante volte: il mio obiettivo è vincere almeno una gara prima di lasciare il Team Gresini, quindi tutto punta a quello. Però, sai, tra fratelli non abbiamo nemmeno bisogno di parlare; sappiamo perfettamente cosa dobbiamo fare. Marc si sta giocando il Campionato e abbiamo la stessa moto, quindi la regola è molto chiara: se dovessi metterlo a rischio in un duello estremo, con l’ipotesi di buttarlo fuori, devo pensarci benissimo e soppesare con attenzione il guadagno rispetto al rischio.”

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