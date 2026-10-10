MotoGP | GP Indonesia Sprint Race, Ogura: “Risultato importante”

Ai Ogura ha chiuso al secondo posto la Sprint Race del Gran Premio di Indonesia MotoGP, 17esimo appuntamento del Motomondiale 2026 corso al Mandalika International Circuit.

Il pilota del SuperFile Trackhouse MotoGP Team ha corso una buona gara, aiutato anche dalla doppia caduta in partenza di Marco Bezzecchi e Raul Fernandez e al problema di pressione della gomma anteriore di Jorge Martin.

Un bel risultato per il giapponese che alla fine è risultato il miglior pilota Aprilia, ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Ai Ogura Sprint Race GP Indonesia Mandalika MotoGP 2026

“Sto bene, weekend abbastanza complicato ma siamo sopravvissuti alla Sprint e questo è un risultato importante per noi. Non avevo abbastanza passo per stare con i ragazzi davanti. La gara di domani non sarà come oggi, il nostro obiettivo sarà la TOP 5. Sarà una gara veloce e cercherò di fare il mio lavoro per prendere le migliori posizioni possibili.”

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