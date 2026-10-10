MotoGP | GP Indonesia Sprint Race, Marquez: “Partenza momento critico”

Marc Marquez contro tutti i pronostici si è aggiudicato la Sprint Race del Gran Premio di Indonesia corso al Mandalika International Circuit.

Il pilota della Ducati approfittando anche delle cadute dei favoriti Raul Fernandez e Marco Bezzecchi, cadute avvenute subito dopo lo start e del problema di pressione del pneumatico anteriore di Martin, ha vinto la gara portandosi a +4 in Campionato sul connazionale dell’Aprilia.

Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP dove ha parlato anche della partenza dove sono arrivati appaiati quattro piloti, Di Giannantonio all’interno, poi lo stesso Marquez, Bezzecchi e Raul Fernandez.

Dichiarazioni Marc Marquez Sprint Race GP Indonesia Mandalika MotoGP 2026

“Provare a fare il possibile per salvare un fine settimana è molto difficile, ma per il momento ci stiamo riuscendo. Il primo obiettivo era la qualifica: lo abbiamo fatto bene, un bel giro da solo, primo nel primo time attack. Nel secondo time attack abbiamo giocato le nostre carte, e nella Sprint Race ho spinto quanto potevo. C’è stato un po’ di fortuna con il pneumatico anteriore di Jorge (Martin), che aveva problemi di pressione. Io infatti ero dietro di lui e ho dovuto rallentare un po’ perché la pressione della gomma saliva, e stando dietro era molto difficile. Invece, quando sei da solo, la pressione della gomma è più bassa, la pressione del pneumatico è ideale ed è meglio, ma lui ha avuto quel problema.”

Marquez ha poi parlato della partenza: “La partenza è stato un momento critico, molto critico, perché non me l’immaginavo così la prima curva, proprio per niente. Il problema è che siamo arrivati in quattro moto in parallelo, e penso che Bezzecchi stesse guardando Raul (Fernandez) per capire dove frenare e staccare un po’ più tardi. Io guardavo Bezzecchi e Di Giannantonio guardava me, e così abbiamo fatto quell’effetto per cui siamo arrivati tutti e quattro lunghissimi, e Martin, che era quinto, è passato da quinto a primo.”

Il #93 della Ducati ha poi parlato delle partenze senza abbassatore anteriore: “Ora è molto più manuale, è molto più legata alla frizione, bisogna gestirla molto di prima. Prima era una ‘bomba’, adesso con la frizione la moto non fa quasi tutto da sola, però era molto più facile. Adesso è molto più semplice commettere un errore, ma quando riesci a farla bene, fai la differenza. Questo a volte è anche uno sbaglio, eh, perché in qualche partenza, come si è visto in Austria, Bezzecchi è partito come una ‘bomba’ da quarto a secondo.”

Foto: Michelin

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