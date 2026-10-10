MotoGP | GP Indonesia Sprint Race, Di Giannantonio: “Stiamo tornando”

Buon sabato al Mandalika International Circuit per Fabio Di Giannantonio, che dopo essersi qualificato in prima fila con il terzo tempo, ha chiuso al terzo posto anche la Sprint Race del Gran Premio di Indonesia.

Il pilota romano del Pertamina Enduro VR46 Racing Team dopo una bella partenza ha corso una bella gara tornando sul podio Sprint.

Dopo lo start alla prima curva è stato toccato leggermente da Marc Marquez, questo ha fatto si che innestasse la prima marcia, rallentando più del previsto. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Fabio di Giannantonio Sprint Race GP Indonesia Mandalika MotoGP 2026

“Ho frenato avanti, ho sentito un contatto ed è entrata la prima. Non so cos’è successo. Sono molto contento del potenziale di oggi, ma non riuscivo ad attaccare, quando ero vicino mi si scaldava tanto la gomma. Abbiamo perso tempo, peccato perché potevamo fare qualcosa in più. Abbiamo un’ottima moto, con Aprilia siamo simili ma quando sei dietro devi spingere per non perderli. Non molliamo mai, cerchiamo sempre di capire dove migliorare, abbiamo sempre cercato di stare sul pezzo e lavorare. Stiamo capendo tante cose e stiamo tornando.”

Il terzo posto finale rappresenta un risultato importante dal punto di vista della fiducia. Il romano continua infatti a mostrare una crescita costante e una competitività sempre più vicina a quella dei piloti di riferimento della categoria. A Mandalika è apparso particolarmente efficace nei tratti guidati del circuito, sfruttando al meglio le caratteristiche della sua Ducati.

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