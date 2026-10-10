MotoGP | GP Indonesia: Bezzecchi-Fernandez, l’incidente da tutte le angolazioni [VIDEO]

Incidente Partenza GP Indonesia Mandalika – La Sprint Race del Gran Premio di Indonesia a Mandalika è stata caratterizzata da un’incidente in partenza che ha visto finire a terra Raul Fernandez e Marco Bezzecchi, rispettivamente pole-man e secondo in griglia.

Alla prima curva subito dopo lo start sono arrivati appaiati Fabio Di Giannantonio (primo pilota all’interno, ndr) Marc Marquez (che scattava dalla seconda fila, ndr), Raul Fernandez e Marco Bezzecchi.

I primi due hanno tirato la staccata, con Marquez che ha toccato “Diggia” a cui è entrata la prima marcia, successivamente allargandosi, Bezzecchi non è riuscito ad evitare Fernandez, con entrambi i piloti Aprilia a terra.

La manovra di Marquez è sembrata dura ma corretta, tanto che la Direzione Gara non ha neanche messo sotto investigazione la manovra. Nel video l’incidente da tutte le angolazioni, così che anche Voi potete trarre le Vs conclusioni.



