MotoGP | GP Indonesia Sprint Race, Martin: “Abbiamo perso una grande occasione per vincere”

Dopo una Sprint Race vissuta costantemente nelle posizioni di vertice, Jorge Martin deve accontentarsi del quarto posto al termine di una gara che sembrava avere tutte le carte in regola per consegnargli la vittoria.

Il pilota madrileno dell’Aprilia era riuscito a costruire un margine importante sugli avversari e aveva mostrato un ritmo particolarmente competitivo sul tracciato di Mandalika, gestendo la situazione nelle fasi iniziali con grande autorità.

La sua corsa è cambiata nel momento in cui è stato costretto a fare i conti con alcuni problemi legati alla gestione delle pressioni degli pneumatici. Una situazione che ha inevitabilmente influenzato il suo approccio alla gara e che gli ha fatto perdere parte della tranquillità mostrata fino a quel momento. Nonostante questo, Martin è rimasto in lotta per il successo fino alle battute finali, poi l’errore che da secondo lo ha relegato al quarto posto.

Con questo risultato e la vittoria di Marquez perde la vetta della classifica iridata, ora è secondo a -4 dal connazionale della Ducati. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Jorge Martin Sprint Race GP Indonesia mandalika MotoGP 2026

“Abbiamo perso un’opportunità molto bella per vincere. Più che altro la gara l’avevo già fatta, perché stavo gestendo un po’ il distacco e penso di aver fatto una bella gara. Ho provato a gestire il discorso delle pressioni nel modo migliore, ho provato a stare dietro a lui (Marc Marquez), ma niente: ho fatto un errore e ho perso la possibilità di ripassarlo, perché penso che fossi più veloce e avrei potuto stare davanti. È vero però che tutto è iniziato dal discorso della pressione, che poi mi ha fatto deconcentrare un po’.

Abbiamo perso una buona opportunità, ero veloce, ero a mio agio sulla moto. Bisogna guardare avanti e girare pagina, perché davvero avevo tanta velocità. Nel finale, l’errore che ho fatto al penultimo giro nel T4 è nato perché cercavo di non perdere troppo margine da Marc: sapevamo che lui era molto veloce in quel settore, mentre io lo ero di più nel resto della pista. Volevo provare ad arrivare all’ultimo giro, magari al T3, per tentare il sorpasso.

Sicuramente volevo stare vicino e sentivo di avere una buona opportunità per ripassarlo all’ultimo giro. Poi, quando ho inserito la seconda marcia ed è andata a vuoto, ho dovuto raddrizzare la situazione e restare tranquillo, altrimenti avrei perso tutto. Ho gestito la situazione nel miglior modo possibile. Sappiamo che lui è sempre forte, noi dobbiamo focalizzarci sul tirare fuori il massimo. Oggi penso di esserci riuscito, ero primo con un secondo e mezzo di vantaggio. Stavo facendo una bella gara, poi quando ho avuto quel problema ho dovuto ovviamente lasciarlo passare. Forse avrei potuto gestirla un po’ meglio, ma penso che ormai la gara fosse compromessa. Ero vicino, ma alla curva 11 ho rischiato di cadere di nuovo, perdendo quel margine. Ero comunque molto vicino. Forse avrei potuto gestirla in un altro modo, ma alla fine ho preferito aspettare che mancassero cinque giri, poi ho visto che ero fuori e l’ho lasciato passare.”

3.5/5 - (17 votes)