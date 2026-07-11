MotoGP | GP Germania, Marquez sulla caduta di Bezzecchi: “Il karma non esiste, noi rischiamo ogni volta”

Il sabato del Sachsenring è stato caratterizzato anche dalla caduta in qualifica di Marco Bezzecchi, che cadendo alla curva 7 ha riportato la frattura scomposta della clavicola sinistra.

Una caduta che ha costretto il “Bez” al forfait (sarà operato in Italia dal Dr. Giuseppe Porcellini) e che ha sollevato di nuovo il problema degli “scalini” tra pista e vie di fuga e ghiaia troppo grande.

Ne ha parlato anche Marc Marquez che durante il media-debrief ha risposto parlando sia di “karma”, parola che sente nominare dal 2015, quando avvennero i “fatti” di Sepang, con Valentino Rossi costretto a partire ultimo nella gara di Valencia dopo che un contatto con lo spagnolo aveva fatto cadere quest’ultimo.

Marquez ha parlato anche di quanto sia pericoloso cadere in certi punti della pista e ha citato, la caduta di Fermin Aldeguer ad Assen, quella di oggi di Bezzecchi e la sua di Indonesia 2025.

Dichiarazioni Marc Marquez Caduta Marco Bezzecchi Qualifiche Gp Germania Sachsenring MotoGP 2026

“Auguro a ‘Bez’ una pronta guarigione. Ma spero anche che possiamo risolvere questo problema in futuro – ha detto Marquez così come riportato da Speedweek.com – Bezzecchi oggi, Fermin Aldeguer ad Assen o io allora in Indonesia, ci siamo tutti fatti male nella trappola di ghiaia su questo gradino. Dobbiamo migliorare questo aspetto per il futuro.”

Dichiarazioni Marc Marquez “Karma” Gp Germania Sachsenring MotoGP 2026

“Leggo la parola karma continuamente dal 2015 e dopo ho vinto altri sei campionati mondiali. Se questo è karma, allora benvenuto (ride, ndr). Il karma non esiste, noi piloti corriamo un grosso rischio ogni volta.”

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