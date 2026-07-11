MotoGP | GP Germania Sprint Race, Martin: “Mando il mio supporto a Marco”

Jorge Martin ha archiviato la Sprint Race del Gran Premio di Germania con un sesto posto che, alla luce delle difficoltà incontrate dall’Aprilia sul Sachsenring, assume un valore importante. Lo spagnolo è riuscito a limitare i danni su una pista tradizionalmente favorevole alle Ducati e, complice l’assenza di Marco Bezzecchi dopo l’infortunio rimediato nelle qualifiche, ha consolidato la propria leadership nel Mondiale, portando a 11 punti il vantaggio sul compagno di marca. Al termine della gara, il campione del mondo in carica ha innanzitutto rivolto un pensiero a Bezzecchi, per poi soffermarsi sui progressi compiuti dalla RS-GP grazie alle importanti modifiche apportate al setup, sottolineando come il gap dalle Ducati sia ancora evidente ma anche come il lavoro svolto abbia permesso all’Aprilia di fare un deciso passo avanti in vista della gara di domenica.

Dichiarazioni Jorge Martin Sprint Race GP Germania Sachsenring MotoGP 2026

“Prima di tutto voglio mandare il mio supporto a Marco per una pronta guarigione, non è bello né per lui né per il team. Per quanto riguarda la mia gara, siamo migliorati, abbiamo fatto un passo in gara e sono contento per questo. È chiaro che siamo ancora lontani dalle Ducati ma per come eravamo messi stamattina, abbiamo fatto un bel passo. Adesso vediamo se domani nel Warm Up possiamo fare un altro salto in avanti. Abbiamo rivoluzionato la nostra moto e ha funzionato, è stata una roulette russa ma alla fine è andata bene”

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