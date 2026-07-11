MotoGP | GP Germania Sprint Race, Marini: “Obiettivo Top Ten”

Luca Marini così come i suoi colleghi della MotoGP ha sperimentato nella Sprint Race del Sachsenring l’introduzione del nuovo schieramento di partenza, con un aumento della distanza tra i piloti per rendere più sicura la “corsa” verso la prima curva.

Il pesarese non ha avuto difficoltà a replicare le sue solite partenze e nel giro iniziale ha guadagnato diverse posizioni, portandosi a ridosso della Top Ten. Gran parte della Sprint di 15 giri è stata spesa nel tentativo di trovare un varco su Diogo Moreira e alla fine Marini ha tagliato il traguardo con meno di due decimi di ritardo dal suo compagno di marca, chiudendo 11esimo.

Domani ultima gara “lunga” prima della pausa estiva: nel box Honda HRC Castrol è già iniziata una serata di lavoro intensa. Ecco cosa ha detto il #10 della casa di Tokio.

Dichiarazioni Luca Marini Sprint Race Gp Germania Sachsenring MotoGP 2026

“Oggi abbiamo cercato di dare il massimo e in qualifica ci siamo quasi riusciti. Nel complesso, il nostro potenziale questo fine settimana non è stato quello che speravamo. Certo, la moto è migliorata rispetto all’anno scorso, ma anche gli altri hanno spinto sempre di più al limite. L’obiettivo per domani è entrare nella top ten, ma dobbiamo rimanere realisti e basare i nostri obiettivi su ciò che abbiamo visto oggi.”

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