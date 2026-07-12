MotoGP | Gp Germania: domina Marquez, cade Di Giannantonio

MotoGP Gara GP Germania Sachsenring – Marc Marquez ha fatto “All-in” al Sachsenring, dopo la pole position e la vittoria nella Sprint arriva anche la vittoria nella gara domenicale.

Sono ben dieci i successi del #93 della Ducati sulla pista tedesca, una vittoria dominante che non ha lasciato spazio agli avversari. Per Marquez 76esimo successo in MotoGP, 102esimo in carriera.

Alle spalle del nove volte iridato hanno chiuso i piloti del Trackhouse MotoGP Team, Ai Ogura e Raul Fernandez, con il giapponese che si porta in seconda posizione nella classifica iridata a soli 14 punti da Martin.

Ai piedi del podio ha chiuso un grande Pedro Acosta che reduce dall’operazione al tunnel carpale, ha portato la KTM RC16 davanti all’Aprilia Factory di Jorge Martin e alla Ducati di Pecco Bagnaia.

Bella la lotta nel finale tra lo spagnolo della casa veneta e il piemontese, che ha provato a passare il madrileno senza però riuscirci.

Ottima la gara di Fabio Quartararo, settimo al traguardo con la migliore delle moto giapponesi, la Yamaha Factory. In Top Ten anche i nostri Luca Marini (Honda Factory) ed Enea Bastianini (KTM Red Bull Tech3) e Brad Binder (KTM Factory).

A punti anche il rookie Honda LCR Diogo Moreira, Jack Miller (Yamaha Pramac), Franco Morbidelli (Ducati VR46 Racing Team), Alex Rins (Yamaha Factory) e l’altro rookie, Toprak Razgatlioglu (Yamaha Pramac).

Gara da dimenticare per il nostro Fabio Di Giannantonio, scivolato mentre era quinto nel corso del quarto giro alla curva 10, così come per Alex Marquez, scivolato mentre era in seconda posizione nel corso del nono giro.

A terra senza conseguenze anche Joan Mir e Cal Crutchlow, mentre si è ritirato mentre era ultimo Maverick Vinales.

Ricordiamo l’assenza di Marco Bezzecchi caduto in qualifica e già operato alla clavicola sinistra dal Dr. Porcellini.

La classifica iridata vede Martin in testa con 194 punti, 14 in più di Ogura, 18 in più di Marc Marquez e 22 in più di Fabio Di Giannantonio.

Foto: Michelin

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