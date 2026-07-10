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MotoGP | Gp Germania: Marquez fa sue le pre-qualifiche, Di Giannantonio è terzo

Bastianini, Bagnaia e Marini dovranno disputare la Q1

di Alessio Brunori10 Luglio, 2026
MotoGP | Gp Germania: Marquez fa sue le pre-qualifiche, Di Giannantonio è terzoMotoGP | Gp Germania: Marquez fa sue le pre-qualifiche, Di Giannantonio è terzo

MotoGP Pre-qualifiche GP Germania Sachsenring – Marc Marquez ha ottenuto il miglior tempo delle pre-qualifiche del Gran Premio di Germania, 11esima tappa e giro di boa della MotoGP 2026.

Il nove volte iridato ha portato al comando la sua Ducati con il crono di 1:19.394, andando a precedere il connazionale dell’Aprilia SuperFile Trackhouse MotoGP Team Raul Fernandez, staccato di 0.166s.

Terzo tempo per Fabio Di Giannantonio che in sella alla Ducati del Pertamina Enduro VR46 Racing Team ha girato in 1:19.674, a 0.280s dalla vetta. Il pilota romano della casa di Borgo Panigale ha preceduto il compagno di marca Alex Marquez, che in sella alla Desmosedici del BK8 Gresini Racing MotoGP si è “fermato” a 0.317s.

Grande la prova di Jack Miller, che in sella alla Yamaha del Pramac Racing ha chiuso quinto e davanti alle Aprilia del vincitore di Assen Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP Team),del nostro Marco Bezzecchi e di Jorge Martin, questi ultimi due rider del Team Factory.

Qualificati direttamente alla Q2 anche Pedro Acosta con la KTM Factory e Franco Morbidelli (Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team), che però potrebbe essere penalizzato per aver rallentato in traiettoria lo stesso Acosta.

Dovranno passare dalla “tagliola” della Q1 tra gli altri i nostri Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3, caduto nel suo ultimo tentativo, ndr), 11esimo, Pecco Bagnaia (Ducati Factory) 13esimo e Luca Marini (Honda Factory) 14esimo.

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MotoGp Prove Libere 2 Sachsenring - Gp Germania - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 93 Marc Marquez Ducati Lenovo Team 1:19.394
2 25 Raul Fernandez Superfile Trackhouse Motogp Team 1:19.560 +0.166
3 49 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro Vr46 Racing Team 1:19.674 +0.280
4 73 Alex Marquez Bk8 Gresini Racing Motogp 1:19.711 +0.317
5 43 Jack Miller Prima Pramac Yamaha Motogp 1:19.841 +0.447
6 79 Ai Ogura Superfile Trackhouse Motogp Team 1:19.906 +0.512
7 72 Marco Bezzecchi Aprilia Racing 1:19.996 +0.602
8 89 Jorge Martin Aprilia Racing 1:20.011 +0.617
9 37 Pedro Acosta Red Bull Ktm Factory Racing 1:20.026 +0.632
10 21 Franco Morbidelli Pertamina Enduro Vr46 Racing Team 1:20.032 +0.638
11 23 Enea Bastianini Red Bull Ktm Tech3 1:20.045 +0.651
12 33 Brad Binder Red Bull Ktm Factory Racing 1:20.068 +0.674
13 63 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team 1:20.132 +0.738
14 10 Luca Marini Honda Hrc Castrol 1:20.214 +0.820
15 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha Motogp Team 1:20.218 +0.824
16 36 Joan Mir Honda Hrc Castrol 1:20.228 +0.834
17 11 Diogo Moreira Pro Honda Lcr 1:20.322 +0.928
18 12 Maverick Vinales Red Bull Ktm Tech3 1:20.551 +1.157
19 7 Toprak Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha Motogp 1:20.861 +1.467
20 42 Alex Rins Monster Energy Yamaha Motogp Team 1:21.014 +1.620
21 35 C. Crutchlow Castrol Honda Lcr 1:21.121 +1.727

Sachsenring - Gp Germania - Risultati Prove Libere 2

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