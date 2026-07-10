MotoGP | Gp Germania: Marquez fa sue le pre-qualifiche, Di Giannantonio è terzo
Bastianini, Bagnaia e Marini dovranno disputare la Q1
MotoGP Pre-qualifiche GP Germania Sachsenring – Marc Marquez ha ottenuto il miglior tempo delle pre-qualifiche del Gran Premio di Germania, 11esima tappa e giro di boa della MotoGP 2026.
Il nove volte iridato ha portato al comando la sua Ducati con il crono di 1:19.394, andando a precedere il connazionale dell’Aprilia SuperFile Trackhouse MotoGP Team Raul Fernandez, staccato di 0.166s.
Terzo tempo per Fabio Di Giannantonio che in sella alla Ducati del Pertamina Enduro VR46 Racing Team ha girato in 1:19.674, a 0.280s dalla vetta. Il pilota romano della casa di Borgo Panigale ha preceduto il compagno di marca Alex Marquez, che in sella alla Desmosedici del BK8 Gresini Racing MotoGP si è “fermato” a 0.317s.
Grande la prova di Jack Miller, che in sella alla Yamaha del Pramac Racing ha chiuso quinto e davanti alle Aprilia del vincitore di Assen Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP Team),del nostro Marco Bezzecchi e di Jorge Martin, questi ultimi due rider del Team Factory.
Qualificati direttamente alla Q2 anche Pedro Acosta con la KTM Factory e Franco Morbidelli (Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team), che però potrebbe essere penalizzato per aver rallentato in traiettoria lo stesso Acosta.
Dovranno passare dalla “tagliola” della Q1 tra gli altri i nostri Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3, caduto nel suo ultimo tentativo, ndr), 11esimo, Pecco Bagnaia (Ducati Factory) 13esimo e Luca Marini (Honda Factory) 14esimo.
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MotoGp Prove Libere 2 Sachsenring - Gp Germania - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|93
|Marc Marquez
|Ducati Lenovo Team
|1:19.394
|2
|25
|Raul Fernandez
|Superfile Trackhouse Motogp Team
|1:19.560
|+0.166
|3
|49
|Fabio Di Giannantonio
|Pertamina Enduro Vr46 Racing Team
|1:19.674
|+0.280
|4
|73
|Alex Marquez
|Bk8 Gresini Racing Motogp
|1:19.711
|+0.317
|5
|43
|Jack Miller
|Prima Pramac Yamaha Motogp
|1:19.841
|+0.447
|6
|79
|Ai Ogura
|Superfile Trackhouse Motogp Team
|1:19.906
|+0.512
|7
|72
|Marco Bezzecchi
|Aprilia Racing
|1:19.996
|+0.602
|8
|89
|Jorge Martin
|Aprilia Racing
|1:20.011
|+0.617
|9
|37
|Pedro Acosta
|Red Bull Ktm Factory Racing
|1:20.026
|+0.632
|10
|21
|Franco Morbidelli
|Pertamina Enduro Vr46 Racing Team
|1:20.032
|+0.638
|11
|23
|Enea Bastianini
|Red Bull Ktm Tech3
|1:20.045
|+0.651
|12
|33
|Brad Binder
|Red Bull Ktm Factory Racing
|1:20.068
|+0.674
|13
|63
|Francesco Bagnaia
|Ducati Lenovo Team
|1:20.132
|+0.738
|14
|10
|Luca Marini
|Honda Hrc Castrol
|1:20.214
|+0.820
|15
|20
|Fabio Quartararo
|Monster Energy Yamaha Motogp Team
|1:20.218
|+0.824
|16
|36
|Joan Mir
|Honda Hrc Castrol
|1:20.228
|+0.834
|17
|11
|Diogo Moreira
|Pro Honda Lcr
|1:20.322
|+0.928
|18
|12
|Maverick Vinales
|Red Bull Ktm Tech3
|1:20.551
|+1.157
|19
|7
|Toprak Razgatlioglu
|Prima Pramac Yamaha Motogp
|1:20.861
|+1.467
|20
|42
|Alex Rins
|Monster Energy Yamaha Motogp Team
|1:21.014
|+1.620
|21
|35
|C. Crutchlow
|Castrol Honda Lcr
|1:21.121
|+1.727
Sachsenring - Gp Germania - Risultati Prove Libere 2
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