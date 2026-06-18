MotoGP | GP Brno, Bagnaia: “Tre podi consecutivi ci danno una bella carica”

Pecco Bagnaia si prepara ad affrontare due gare su due delle piste preferite. La prima si svolgerà questo weekend sul circuito di Brno, Repubblica Ceca, mentre il weekend successivo la MotoGP farà tappa ad Assen.

Reduce da tre podi consecutivi, Barcellona, Mugello e Balaton Park, arriva con l’obiettivo di confermarsi tra i più solidi e costanti, in termini di performance, e ricucire ulteriormente il gap.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Preview Gp Repubblica Ceca Brno MotoGP 2026

“Arriviamo a Brno in un momento positivo, tre podi consecutivi che ci danno una bella carica. La pista mi piace moltissimo, ha un layout fantastico, così come la pista di Assen che ospiterà il prossimo GP subito dopo questo weekend. Sono due tracciati che per caratteristiche sono tra i miei preferiti in assoluto. Sono convinto di poter sfruttare al meglio i passi in avanti fatti con la Desmosedici GP su questi due circuiti; l’obiettivo è riconfermare le buone sensazioni ed essere costanti.”

Bagnaia arriva a Brno con una fiducia che non mostrava da tempo. I tre podi consecutivi hanno rappresentato una svolta nella sua stagione, non solo dal punto di vista dei risultati, ma soprattutto per la continuità ritrovata. Pecco ha ricominciato a sentire la Desmosedici GP 26 nelle proprie mani, a interpretarla come piace a lui, sfruttando la precisione in frenata e la capacità di costruire il ritmo giro dopo giro. È un aspetto fondamentale, perché quando Bagnaia entra in quella zona di comfort tecnico e mentale, diventa uno dei piloti più difficili da battere.

Brno è una pista che esalta le sue qualità. Il layout scorrevole, i curvoni veloci, i cambi di direzione ampi e la possibilità di lavorare molto sulla percorrenza sono elementi che si sposano perfettamente con il suo stile. Non è un caso che Pecco la definisca una delle sue preferite: è un tracciato che premia la pulizia, la sensibilità e la capacità di mantenere un passo costante, tre caratteristiche che rappresentano il cuore della sua guida.

Il riferimento ad Assen non è casuale. Anche la “Cattedrale della Velocità” è un circuito che Bagnaia ama profondamente (ha anche la pista tatuata sul braccio, ndr) e affrontare due weekend consecutivi su piste così affini al suo DNA tecnico potrebbe trasformarsi in un’opportunità enorme per ridurre il distacco in classifica.

Il lavoro svolto dal team nelle ultime settimane ha dato frutti evidenti. La Ducati ha ritrovato stabilità in ingresso curva e una migliore gestione del grip, due aspetti che avevano rappresentato un limite nella prima parte di stagione. Bagnaia lo sa e lo sottolinea: i passi avanti ci sono stati, ora serve continuità. Brno e Assen, da questo punto di vista, sono due banchi di prova ideali per verificare quanto la crescita sia reale e quanto possa essere sostenuta nel tempo.

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