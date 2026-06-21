MotoGP | GP Repubblica Ceca 2026, la Gara in DIRETTA (live e foto)

15:06 Grazie per averci seguito! Appuntamento tra pochi giorni con il Gran Premio di Assen. Buon pomeriggio!

GIRO 21 – ULTIMO GIRO! Problema tecnico per Acosta! Marc Marquez vince il Gran Premio di Brno! Sul podio Ai Ogura e Pecco Bagnaia! Quarto Di Giannantonio davanti a Mir, Aldeguer, Fernandez, Marini, Martin e Bastianini. Undicesimo Moreira, a seguire: Binder, Morbidelli, Toprak, Vinales, Miller e Crutchlow

GIRO 20 – Sempre sette decimi tra M.Marquez e Ogura. Giro veloce di Di Giannantonio che potrebbe essere un pericolo per Bagnaia, un secondo

GIRO 19 – TOP 10: M.Marquez, Ogura, Bagnaia, Di Giannantonio, Mir, Acosta, Aldeguer, Fernandez, Marini e Moreira. Martin sorpassa Moreira e sale decimo

GIRO 18 – Sette decimi tra Marquez e Ogura

GIRO 17 – 5 GIRI AL TERMINE! Sei decimi di vantaggio per Marc su Pecco! Ogura sorpassa Bagnaia e sale secondo!

GIRO 16 – Ogura a otto decimi, la lotta è tra le due Ducati. M.Marquez sorpassa Bagnaia e passa al comando! Ogura si avvicina a Bagnaia

GIRO 15 – M.Marquez recupera su Bagnaia e si porta a meno di tre decimi, con il giro veloce

GIRO 14 – Giro veloce di Ogura!

GIRO 13 – Bagnaia recupera e si porta a mezzo secondo di vantaggio. Ogura a mezzo secondo da M.Marquez. Acosta lascia passare Di Giannantonio che guadagna la quinta posizione

GIRO 12 – Tempi fotocopia per Bagnaia e M.Marquez! Ogura è il pilota più veloce in pista anche se dista otto decimi

GIRO 11 – Ogura è sotto il secondo. Le due Ducati sono vicine!

GIRO 10 – M.Marquez recupera su Bagnaia, due decimi!

GIRO 9 – 4 decimi il vantaggio di Bagnaia. Ogura è a 1.2. Martin è trediceismo

GIRO 8 – 6 decimi di vantaggio per Bagnaia su M.Marquez

GIRO 7 – Altro giro veloce di Bagnaia! Undicesimo Morbidelli, a seguire: Bastianini, Martin, Binder, Vinales, Toprak, Miller, Rins e Crutchlow

GIRO 6 – Giro veloce di Acosta! Aldeguer sorpassa Moreira e sale settimo. Martin effettua il secondo long lap

GIRO 5 – Martin effettua il primo long lap e rientra decimo

GIRO 4 – Giro veloce di Bagnaia! TOP 10: Bagnaia, M.Marquez, Ogura, Acosta, Di Giannantonio, Moreira, Mir, Martin, Aldeguer e Fernandez

GIRO 3 – Martin deve ancora scontare i due long lap. Quattro decimi di vantaggio per Bagnaia su M.Marquez

GIRO 2 – Bagnaia ci prova su Ogura. E dopo poche curve arriva il sorpasso! Caduta di Quartararo, rider OK! M.Marquez sorpassa Ogura e sale secondo

GIRO 1 – PARTENZA E VIA! Ottimo start di Ogura che si mette davanti seguito da Di Giannantonio, terzo M.Marquez davanti a Bagnaia. M.Marquez sorpassa Di Giannantonio e sale secondo, Moreira sorpassa Diggia e sale terzo! Pecco sorpassa Marc e sale secondo. TOP 10: Ogura, Bagnaia, M.Marquez, Moreira, Acosta, Di Giannantonio, Mir, Martin, R.Fernandez e Aldeguer

14:02 I piloti arrivano sulla griglia di partenza

14:00 Parte il giro di formazione! 32° nell’aria e 52° sull’asfalto

Diretta MotoGP GP Repubblica Ceca Brno – Amici di Motorionline, benvenuti al commento del Gran Premio della Repubblica Ceca, nono appuntamento della stagione 2026 della MotoGP!

A partire dalle 14:00 restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara dal circuito di Brno.

Ieri, Pecco Bagnaia aveva conquistato la vittoria nella Sprint Race

La pole position era andata ad Ai Ogura

Ricordiamo che Marco Bezzecchi non correrà dopo la squalifica dovuta ad una spinta ed uno schiaffo al Commissario dopo la caduta nella Sprint Race.

#MotoGP #MotoGP2026 #CzechGP 🇨🇿 #Motorionline Il leader del Mondiale se l'è presa con un marshall dopo la caduta nella Sprint del GP della Repubblica Ceca https://t.co/mKHxQT438Q — MotoGrandPrix (@motograndprixit) June 20, 2026

Bezzecchi ha poi chiesto scusa tramite i suoi social

DIRETTA MOTOGP GP REPUBBLICA CECA DALLE 14:00

Foto: Michelin