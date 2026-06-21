MotoGP | GP Repubblica Ceca 2026, la Gara in DIRETTA (live e foto)
Live timing e commento dal circuito di Brno
15:06 Grazie per averci seguito! Appuntamento tra pochi giorni con il Gran Premio di Assen. Buon pomeriggio!
GIRO 21 – ULTIMO GIRO! Problema tecnico per Acosta! Marc Marquez vince il Gran Premio di Brno! Sul podio Ai Ogura e Pecco Bagnaia! Quarto Di Giannantonio davanti a Mir, Aldeguer, Fernandez, Marini, Martin e Bastianini. Undicesimo Moreira, a seguire: Binder, Morbidelli, Toprak, Vinales, Miller e Crutchlow
THE 93 HOLDS ON 💪
BACK TO BACK WINS BY @marcmarquez93 🥇#CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/KSxNkM5JLg
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 21, 2026
GIRO 20 – Sempre sette decimi tra M.Marquez e Ogura. Giro veloce di Di Giannantonio che potrebbe essere un pericolo per Bagnaia, un secondo
GIRO 19 – TOP 10: M.Marquez, Ogura, Bagnaia, Di Giannantonio, Mir, Acosta, Aldeguer, Fernandez, Marini e Moreira. Martin sorpassa Moreira e sale decimo
GIRO 18 – Sette decimi tra Marquez e Ogura
GIRO 17 – 5 GIRI AL TERMINE! Sei decimi di vantaggio per Marc su Pecco! Ogura sorpassa Bagnaia e sale secondo!
GIRO 16 – Ogura a otto decimi, la lotta è tra le due Ducati. M.Marquez sorpassa Bagnaia e passa al comando! Ogura si avvicina a Bagnaia
GIRO 15 – M.Marquez recupera su Bagnaia e si porta a meno di tre decimi, con il giro veloce
GIRO 14 – Giro veloce di Ogura!
GIRO 13 – Bagnaia recupera e si porta a mezzo secondo di vantaggio. Ogura a mezzo secondo da M.Marquez. Acosta lascia passare Di Giannantonio che guadagna la quinta posizione
GIRO 12 – Tempi fotocopia per Bagnaia e M.Marquez! Ogura è il pilota più veloce in pista anche se dista otto decimi
GIRO 11 – Ogura è sotto il secondo. Le due Ducati sono vicine!
GIRO 10 – M.Marquez recupera su Bagnaia, due decimi!
GIRO 9 – 4 decimi il vantaggio di Bagnaia. Ogura è a 1.2. Martin è trediceismo
GIRO 8 – 6 decimi di vantaggio per Bagnaia su M.Marquez
GIRO 7 – Altro giro veloce di Bagnaia! Undicesimo Morbidelli, a seguire: Bastianini, Martin, Binder, Vinales, Toprak, Miller, Rins e Crutchlow
GIRO 6 – Giro veloce di Acosta! Aldeguer sorpassa Moreira e sale settimo. Martin effettua il secondo long lap
GIRO 5 – Martin effettua il primo long lap e rientra decimo
GIRO 4 – Giro veloce di Bagnaia! TOP 10: Bagnaia, M.Marquez, Ogura, Acosta, Di Giannantonio, Moreira, Mir, Martin, Aldeguer e Fernandez
GIRO 3 – Martin deve ancora scontare i due long lap. Quattro decimi di vantaggio per Bagnaia su M.Marquez
GIRO 2 – Bagnaia ci prova su Ogura. E dopo poche curve arriva il sorpasso! Caduta di Quartararo, rider OK! M.Marquez sorpassa Ogura e sale secondo
GIRO 1 – PARTENZA E VIA! Ottimo start di Ogura che si mette davanti seguito da Di Giannantonio, terzo M.Marquez davanti a Bagnaia. M.Marquez sorpassa Di Giannantonio e sale secondo, Moreira sorpassa Diggia e sale terzo! Pecco sorpassa Marc e sale secondo. TOP 10: Ogura, Bagnaia, M.Marquez, Moreira, Acosta, Di Giannantonio, Mir, Martin, R.Fernandez e Aldeguer
14:02 I piloti arrivano sulla griglia di partenza
14:00 Parte il giro di formazione! 32° nell’aria e 52° sull’asfalto
Diretta MotoGP GP Repubblica Ceca Brno – Amici di Motorionline, benvenuti al commento del Gran Premio della Repubblica Ceca, nono appuntamento della stagione 2026 della MotoGP!
A partire dalle 14:00 restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara dal circuito di Brno.
Ieri, Pecco Bagnaia aveva conquistato la vittoria nella Sprint Race
#MotoGP #MotoGP2026 #CzechGP 🇨🇿 #Motorionline Il #63 della @ducaticorse torna alla vittoria, a punti anche #FabioDiGiannantonio ed #EneaBastianini https://t.co/tU5aW7P93R
— MotoGrandPrix (@motograndprixit) June 20, 2026
La pole position era andata ad Ai Ogura
#MotoGP #MotoGP2026 #CzechGP 🇨🇿 #Motorionline Prima partenza al "palo" per il pilota giapponese dell'Aprilia, #MarcoBezzecchi è quarto https://t.co/QN6UisU8nz
— MotoGrandPrix (@motograndprixit) June 20, 2026
Ricordiamo che Marco Bezzecchi non correrà dopo la squalifica dovuta ad una spinta ed uno schiaffo al Commissario dopo la caduta nella Sprint Race.
#MotoGP #MotoGP2026 #CzechGP 🇨🇿 #Motorionline Il leader del Mondiale se l'è presa con un marshall dopo la caduta nella Sprint del GP della Repubblica Ceca https://t.co/mKHxQT438Q
— MotoGrandPrix (@motograndprixit) June 20, 2026
Bezzecchi ha poi chiesto scusa tramite i suoi social
#MotoGP #MotoGP2026 #CzechGP 🇨🇿 #Motorionline Il pilota dell'Aprilia dopo la spinta e lo schiaffo al commissario: "Ho sbagliato, so quanto fanno per noi" https://t.co/xhp32CtCyF
— MotoGrandPrix (@motograndprixit) June 21, 2026
DIRETTA MOTOGP GP REPUBBLICA CECA DALLE 14:00
Foto: Michelin
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login