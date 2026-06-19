MotoGP | GP Brno Day 1, Marquez: “L’Aprilia non è superiore, sono superiori i piloti”

Nonostante due cadute, una nel turno mattutino e una in quello pomeridiano, Marc Marquez si è detto soddisfatto della prima giornata di prove del Gran Premio della Repubblica Ceca, nono appuntamento della MotoGP 2026.

Il nove volte iridato ha infatti centrato l’accesso diretto in Q2 e alla fine a differenza di molti dei suoi avversari ha voluto risparmiare una gomma che potrebbe tornare utile nella giornata di sabato.

Dichiarazioni Marc Marquez Day 1 Gp Repubblica Ceca Brno MotoGP 2026

“Abbiamo fatto un passo avanti a livello di forma fisica rispetto a Mugello, ma se c’è ancora tanto da fare. Sto adottando la stessa strategia di Balaton Park, ovvero quella di spingere a tratti per conservare le energie: ovviamente questo approccio non permette di mantenere alta la concentrazione, aumentando il rischio di cadute. Abbiamo comunque fatto un buon time attack e siamo in Q2, e questo è l’importante. Questa mattina sono uscito e mi sono sentito a mio agio già nella prima uscita, la migliore della giornata, e da lì ho cercato di gestire. Però è vero che spingere a parziali, spingere a giri, rende tutto più complicato – ha detto a Marca.com – Domani cercheremo di lavorare su quel ritmo che non abbiamo, ma vediamo se guidando con più intensità, più attaccati alla moto… perché sono state due cadute che forse in un altro momento avrei salvato, ma si muove un po’ e già cado. È lì che dobbiamo cercare di migliorare. Io mi sento bene. La caduta del pomeriggio può capitare, ma quella della mattina la dovevo evitare perché arrivavo dalla curva 6, non era alla 7: venivo dal cambio di direzione 6–7, era la prima volta che ci mettevo intensità. La testa è cambiata, ma il corpo è cambiato più tardi. Sono caduto quando avevo già commesso l’errore; l’errore è stato nel cambio di direzione e sono caduto a metà curva.”

Parlando di Aprilia ha detto: “L’Aprilia non è superiore; sono superiori i piloti. Noi dobbiamo continuare a lavorare perché la moto è da vittoria.”

5/5 - (3 votes)