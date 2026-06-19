MotoGP | GP Brno Day 1, Mir: “Una buona giornata”

Venerdì positivo per il team Honda HRC Castrol nella prima giornata di Prove Libere del Gran Premio di Repubblica Ceca a Brno, con Joan Mir che centra l’accesso diretto alla Q2 chiudendo in settima posizione, mentre Luca Marini resta a pochi millesimi dalla top 10 e sarà costretto a passare dalla Q1. Le condizioni all’Automotodrom Brno sono state estremamente impegnative, con temperature oltre i 30°C e asfalto vicino ai 50°C, elementi che hanno contribuito a un continuo abbassamento dei tempi sul giro e a una classifica molto compatta.

Mir ha confermato il suo ottimo feeling con la pista ceca, chiudendo la mattinata in quarta posizione e migliorandosi ulteriormente nel pomeriggio di 1.3 secondi. Nonostante una caduta nell’ultimo run della giornata, lo spagnolo ha chiuso al settimo posto assoluto, mostrando un buon ritmo sia sul giro secco che sul passo gara. Le condizioni più fresche previste per la mattinata di sabato potrebbero aiutarlo a compiere un ulteriore passo avanti in vista della Q2.

Più complicato il lavoro di Luca Marini, soddisfatto del passo gara ma ancora alla ricerca di maggiore performance sul giro veloce con gomma soft. L’italiano ha chiuso 13esimo, a meno di un decimo dalla Top 10, in una classifica estremamente serrata. Il team lavorerà durante la notte sui dati per migliorare il feeling e permettere al pilota di puntare alla Q2 passando dalla Q1.

Dichiarazioni Joan Mir Day 1 Gp Repubblica Ceca Brno MotoGP 2026

“Una buona giornata oggi, nonostante la piccola caduta finale. Sono contento di quanto siamo stati veloci, ma quella scivolata è stata un po’ frustrante perché è avvenuta proprio nella ghiaia! Ho passato tutta la giornata a girare da solo, quindi la nostra velocità non è stata ottenuta in scia. Anche il passo gara è buono. Vedremo cosa succederà domani, ma mi sto davvero divertendo a guidare la Honda qui a Brno, una pista che mi è sempre piaciuta”

Dichiarazioni Luca Marini Day 1 Gp Repubblica Ceca Brno MotoGP 2026

“I pneumatici stanno funzionando bene, come si vede già dai tempi! Oggi condizioni perfette e sono sicuro che domani mattina, con un po’ meno temperatura, vedremo un ulteriore miglioramento. Il nostro passo con la gomma media dietro è abbastanza buono, ma dobbiamo ancora trovare qualcosa con la soft: stiamo migliorando di un secondo, ma gli altri hanno qualcosa in più. Ci sono aree su cui lavorare durante la notte, ma credo che possiamo migliorare ancora analizzando i dati. Il distacco è sempre minimo, quindi con qualche modifica possiamo essere ancora più competitivi”

4.7/5 - (44 votes)