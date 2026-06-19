MotoGP | GP Brno Day 1, Bezzecchi: “Importante iniziare bene”

Marco Bezzecchi ha ottenuto il secondo tempo nella pre-qualifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca, nono appuntamento della MotoGP 2026 in programma sul tracciato di Brno.

Il leader della classifica iridata ha faticato più del previsto dal punto di vista fisico. La caduta di Balaton park, innescata dal suo team-mate Jorge Martin non gli aveva procurato fratture, ma il fisico del riminese ne ha risentito, soprattutto la gamba e il piede.

Ecco cosa ha raccontato il “Bez” ai microfoni di Sky Sport, dove ha sottolineato come passare da una pista “piccola” per le MotoGP come quella di Balaton al circuito di Brno, sia come passare da una stradina ad un’autostrada.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Day 1 GP Repubblica Ceca Brno MotoGP 2026

“Importante iniziare bene, stamattina abbiamo lavorato bene anche se non sembrava dal risultato. Buone basi per oggi pomeriggio. Pensavo di stare meglio fisicamente, ma spero che la cosa vada in progressione. Mi fa molto male la gamba e mi si addormenta il piede, dopo due o tre giri soffro un po’. Sono contento di come mi trovo con la moto, ma mi aspettavo di stare meglio fisicamente perché fino a ieri stavo bene. Dopo quattro o cinque giri ho iniziato a soffrire, questo non toglie il fatto che con la squadra abbiamo lavorato bene. Ho avuto un buon passo e ho fatto un buon time-attack. La pista è bellissima, il divertimento me lo dà la velocità, sembra di essere in un’autostrada. Da quando è stata riasfaltata è veramente bella.”

Il Day 1 del GP della Repubblica Ceca MotoGP 2026 conferma ancora una volta la solidità di Marco Bezzecchi, sempre più protagonista di questa stagione che lo vede al comando della classifica iridata. Il secondo tempo ottenuto nelle pre‑qualifiche di Brno assume un valore ancora più significativo se si considera la condizione fisica non ottimale del pilota Aprilia. La caduta di Balaton Park, causata dal contatto con Jorge Martin, non aveva provocato fratture, ma ha lasciato strascichi dolorosi che oggi si sono fatti sentire in modo evidente.

Bezzecchi ha parlato apertamente del dolore alla gamba e del piede che tende ad addormentarsi dopo pochi giri, un problema che rischia di condizionare la gestione del passo gara. Nonostante questo, il riminese ha mostrato una velocità notevole, confermando un ottimo feeling con la Aprilia RS‑GP26, una moto che su un tracciato scorrevole e veloce come Brno sembra cucita su misura per il suo stile.

Il passaggio da Balaton Park a Brno è stato uno dei temi centrali del suo commento. Bezzecchi ha descritto la sensazione come “passare da una stradina a un’autostrada”, un’immagine perfetta per raccontare la differenza tra i due layout. Brno, con i suoi curvoni veloci, i cambi di direzione ampi e la nuova riasfaltatura, permette ai piloti di esprimere velocità medie molto elevate. È una pista che premia la fluidità, la precisione e la capacità di mantenere un ritmo costante, caratteristiche che Bezzecchi ha dimostrato di possedere in abbondanza.

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