MotoGP | GP Brno Day 1, Bagnaia: “Gomma soft difficile anche per la Sprint”

Brno accoglie la MotoGP con un venerdì rovente e ricco di lavoro, e Pecco Bagnaia ha chiuso il Day 1 con un bilancio positivo, ma ancora molto da rifinire sulla sua Ducati.

Il tre volte iridato della Ducati ha sfruttato un asfalto sorprendentemente ricco di grip nonostante le temperature elevate, alternando prove e comparazioni per preparare un weekend che si preannuncia complesso soprattutto nella scelta della gomma posteriore. Alla fine ha chiuso quarto e davanti al suo team-mate Marc Marquez.

Il passo c’è, ma il feeling non è ancora quello ideale: l’inserimento resta il punto più delicato e qualche movimento inatteso del posteriore limita la fiducia. La squadra ha comunque individuato una direzione più promettente nel pomeriggio, con l’obiettivo di compiere un ulteriore step nella giornata di sabato. Sul fronte rivali, Bagnaia indica l’Aprilia come riferimento naturale su un tracciato che ne esalta le caratteristiche, pur restando convinto del potenziale Ducati.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Day 1 Gp Repubblica Ceca Brno MotoGP 2026

“E’ stato un buon venerdì, abbiamo lavorato bene dalla mattina, abbiamo fatto diverse prove. Questa è una pista che sicuramente esalta tutti i piloti e, quindi, ha dato molta soddisfazione girare. C’è molto grip nonostante sia veramente tanto caldo, però ci mette un po’ in difficoltà nel scegliere la gomma dietro, perché è vero che la soft è nettamente superiore alla media, però si prospetta possa avere un grandissimo calo. Quindi è difficile, anche per la Sprint.

Al momento sono contento dei risultati ottenuti oggi, ma ancora non sono estremamente contento del feeling col setup. C’è da migliorare un po’ quando la inserisco, serve che la moto mi aiuti a girare un po’ di più senza che dietro parta troppo. Continuo ad avere un po’ di scivolamenti inaspettati e quello è un po’ un limite al momento, ma oggi siamo andati in una direzione che ha migliorato questo aspetto. Vediamo se sabato riusciamo a fare un altro step.”

Parlando di rivali ha aggiunto: “Al momento è difficile da dire, perché sono stati fatti tanti lavori diversi tra tutti i piloti. Sicuramente l’Aprilia, per via del layout di questa pista. E’ un tracciato estremamente Aprilia, però stiamo lavorando bene e secondo me possiamo essere veloci.”

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