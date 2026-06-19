MotoGP | GP Brno Day 1, Alex Marquez: “Felice di essere qui”

Nel venerdì di Brno, il bilancio per il team Gresini è stato a due velocità: Fermin Aldeguer ha chiuso la giornata in nona posizione, mostrando un buon passo soprattutto sul ritmo gara, mentre Alex Marquez ha terminato 15esimo, ancora alla ricerca del feeling migliore dopo il rientro dall’infortunio.

Per Aldeguer, la giornata ha confermato una crescita costante: il giovane spagnolo ha lavorato soprattutto sul passo e sulla gestione delle gomme, riuscendo a inserirsi nella Top 10 nonostante qualche piccolo dettaglio ancora da sistemare sul giro secco. L’obiettivo resta quello di consolidare la posizione in Q2 e giocarsi le qualifiche da una base più solida.

Più complicata invece la giornata di Marquez, che ha faticato a trovare continuità sul giro veloce e a sfruttare al meglio il pacchetto tecnico in condizioni non ancora perfette. Il quindicesimo posto lo costringerà a passare dalla Q1, con il lavoro del team concentrato sul miglioramento del grip e dell’entrata in curva in vista del sabato.

Dichiarazioni Alex Marquez Prove GP Brno

“Devo dire che mi aspettavo di sentirmi più limitato sulla moto. Oggi le sensazioni erano buone anche se a fine giornata sono abbastanza ‘cotto’. Felice di essere qui, felice di essere FIT a fine giornata anche se vedremo come mi sentirò domattina dopo aver riposato. L’importante sarà continuare a controllare il mio corpo e le mie condizioni uscita dopo uscita, in questo momento dobbiamo solo pensare a tornare al 100% senza guardare ai risultati”

Dichiarazioni Fermin Aldeguer Prove GP Brno

“Fisicamente mi son sentito molto bene, e il circuito da questo punto di vista mi ha aiutato considerando che quasi tutti i cambi di direzione sono da sinistra a destra, quindi. Abbastanza bene. A livello di sensazioni ci siamo: l’obiettivo era centrare il Q2, abbiamo lavorato con entrambe le mescole di gomma e se non fosse stato per un po’ di traffico saremmo sicuramente più avanti. Il feeling c’è e siamo postivi per domani”

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