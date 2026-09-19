MotoGP | GP Austria Sprint Race, Di Giannantonio: “Faccio fatica con il grip”

Sprint complicata per Fabio Di Giannantonio al Red Bull Ring. Il pilota del Pertamina Enduro VR46 Racing Team ha concluso la gara del sabato in decima posizione, rimanendo così fuori dalla zona punti. Un risultato al di sotto delle aspettative per il pilota romano, che ha incontrato problemi soprattutto sul fronte del grip al posteriore. Una difficoltà che, secondo Di Giannantonio, si è manifestata in maniera particolarmente evidente rispetto a quanto accaduto nel resto della stagione.

Di Giannantonio: “Faccio veramente fatica con il grip”

Interpellato sulle caratteristiche del casing utilizzato questo weekend, già indicato da altri piloti Ducati come un possibile fattore nella difficoltà di fermare la moto, Di Giannantonio ha confermato di aver avvertito una sensazione differente dal solito.

“È vero che abbiamo questo casing diverso dal solito. Io non mi sono mai lamentato con tutti i casing che abbiamo avuto quest’anno del grip e sono sempre un pilota che ha veramente tanto grip. Invece questo weekend faccio veramente fatica e mi sento di fare fatica con il grip anche rispetto agli altri ducatisti”, ha spiegato.

Una situazione che ha condizionato anche la Sprint, nonostante gli sforzi compiuti dal pilota VR46 per cercare di migliorare il rendimento della Ducati.

“Dobbiamo imparare, dobbiamo migliorare. Sto spingendo tanto questo weekend per cercare di fare bene, ma oggi anche nella Sprint abbiamo fatto un po’ fatica. Cerchiamo di rigirarla per domani”, ha aggiunto.

Il principale limite incontrato da Di Giannantonio riguarda la fase di uscita dalle curve. La mancanza di grip al posteriore gli impedisce infatti di sfruttare al meglio la Ducati in accelerazione, con una perdita di terreno che il pilota percepisce anche nei confronti delle altre case.

“Purtroppo mi manca tanto, tanto grip dietro. Non riesco proprio a far accelerare la moto in uscita di curva e mi sembra di perdere anche rispetto alle altre marche, che è veramente insolito per me”.

Una difficoltà che ha reso la Sprint particolarmente sofferta per il pilota romano, costretto a gestire una moto lontana dalle sensazioni abituali.

“È stata un po’ sofferta come Sprint, però domani cerchiamo di rimediare”.

La gara lunga di domenica potrebbe offrire una possibilità di riscatto, soprattutto attraverso una diversa gestione degli pneumatici. Di Giannantonio guarda infatti con interesse alla possibilità di utilizzare la gomma media, anche se al momento non ha certezze sul comportamento della moto. Alla domanda se il problema di grip fosse stato simile sia con la gomma soft sia con la media, il pilota VR46, ai microfoni di Sky Sport, ha infatti ammesso di non avere ancora una risposta definitiva.

“Lo spero tantissimo! Te lo dico domani perché non lo so, ma in questo momento siamo un po’ in difficoltà. Lo spero veramente tanto che sia meglio con con la media”

Il decimo posto nella Sprint lascia quindi Di Giannantonio senza punti, ma soprattutto con diversi aspetti da analizzare insieme alla squadra prima della gara della domenica. L’obiettivo sarà trovare una soluzione al problema di grip al posteriore e permettere alla Ducati VR46 di esprimere un rendimento più vicino a quello mostrato nel resto della stagione.

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