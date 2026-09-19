MotoGP | GP Austria Sprint Race, Bagnaia: “Fatto un passo avanti”

Pecco Bagnaia ha vissuto un sabato più “normale” rispetto agli ultimi Gran Premi dove aveva sempre faticato ed aveva chiuso lontano dalla vetta.

Nel giorno della Sprint Race del Gran Premio d’Austria il pilota della Ducati dopo essere arrivato in Q2 passando dalla Q1, si è qualificato settimo ed in gara ha chiuso sesto.

Un risultato non di certo eclatante per il tre volte Campione del Mondo, ma viste le ultime performance, non ultima quella di Misano, c’è da essere quantomeno soddisfatti.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Sprint Race GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2026

“Ieri nel time attack ho faticato un po’: nella prima parte della sessione con la media non ero messo male, riuscivo a girare con un buon ritmo, ma quando abbiamo montato la soft non sono riuscito a sfruttarla. Il grip era praticamente lo stesso della media e facevo fatica, anche perché tra bandiere gialle e rosse la situazione era complicata.

Questa mattina abbiamo provato qualcosa di diverso nel setup e, per fortuna, la direzione era quella giusta: fin dai primi giri, anche con qualche chiazza di bagnato, mi sentivo meglio. Riuscivo a fermare di più la moto, usare meglio il posteriore per farla girare e il grip non era così male. È vero che ci manca ancora qualcosa, ma abbiamo fatto un passo avanti e magari domani potremo fare qualcosa in più.

La scelta della gomma media è stata fatta pensando alla gara di domani: con la soft forse nei primi tre giri avrei potuto attaccare di più, ma avevo bisogno di capire meglio alcune cose in vista della gara lunga. Ho seguito il consiglio di Dani Pedrosa ad Assen: fare più giri, capire la moto e solo dopo guardare il risultato. È stato un buon suggerimento.

La modifica che abbiamo fatto era qualcosa già provato, ma in modo diverso, e questa volta ha funzionato meglio. È vero che ci manca ancora grip, ma per fortuna tutte le Ducati hanno lo stesso problema: lavorando insieme forse riusciremo a migliorare prima. Il bilanciamento della moto è cambiato un po’, anche il feeling sull’anteriore, e sono riuscito a far scivolare di più la moto, cosa che mi aiuta a non avere troppo “pushing” davanti ed è più vicina al mio stile naturale.

La gara domani sarà molto lunga, difficile e io comunque oggi in gara dopo 14 giri la gomma dietro, diciamo che non è che fosse proprio al 100% ancora, quindi sarà dura per tutti e l’approccio che dovremo tenere è diverso. Penso che Pedro Acosta e le Aprilia abbiano un piccolo vantaggio su questo, però domani secondo me possiamo provare a fare qualcosa.

Bagnaia ha poi parlato della possibilità di modificare dal prossimo anno il format delle qualifiche: “Per quanto riguarda le qualifiche, per me la soluzione migliore sarebbe usare i tempi della Sprint per decidere la griglia della gara di domenica. È un’idea chiara e intelligente, perché nella Sprint stai già preparando la gara lunga. Avere la stessa qualifica per due gare è un problema: a Misano, per esempio, ero partito molto indietro in entrambe. A volte puoi cadere in qualifica, e avere una seconda chance attraverso i tempi della Sprint sarebbe utile.

Anche un sistema tipo Superpole potrebbe andare bene, ma l’importante è che non aggiungano un’altra sessione: il sabato è già molto impegnativo. Bisogna trovare un equilibrio, perché non è corretto combinare qualifica e Practice.”

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