MotoGP | GP Austria Sprint Race: Gresini Racing a punti

Il Gresini Racing Team porta a casa due piazzamenti a punti dalla Sprint del GP d’Austria. Sul tracciato del Red Bull Ring, Alex Marquez ha tagliato il traguardo in quinta posizione, mentre Fermin Aldeguer ha concluso ottavo. Un risultato positivo sul piano dei punti, ma che non soddisfa completamente i due piloti, consapevoli di avere ancora del lavoro da fare per ridurre il distacco dai principali rivali.

Alex Marquez quinto: “Stiamo faticando a trovare la strada giusta”

La giornata di Alex Marquez era iniziata con una caduta nelle prove della mattina, provocata da un errore in fase di cambiata. Nonostante l’episodio, lo spagnolo è riuscito a reagire in qualifica, conquistando un posto in seconda fila e mantenendo una posizione competitiva per la Sprint.

“Questa mattina ho commesso un errore cambiando marcia e sono caduto. Abbiamo salvato la qualifica con la seconda fila, ma è chiaro che non ha aiutato”.

In gara, però, il pilota Gresini ha dovuto fare i conti con una Ducati non ancora al livello desiderato sul circuito austriaco. Il quinto posto rappresenta infatti il massimo risultato realisticamente raggiungibile secondo lo stesso Marquez, che ha sottolineato le difficoltà incontrate nel trovare la direzione giusta con il set-up.

“A prescindere da questo, stiamo faticando a trovare la strada giusta e la quinta posizione, sesta senza la caduta di Pedro, attualmente è l’obiettivo che possiamo raggiungere”.

Il distacco dalle Aprilia resta uno degli aspetti sui quali lavorare in vista della gara lunga. Il warm-up sarà quindi importante per verificare eventuali modifiche.

“Nel warmup proveremo qualcosa per recuperare e provare a stare con le Aprilia, anche se attualmente è complicato su questa pista”, ha concluso Marquez.

Aldeguer ottavo: “Domani con la gomma media possiamo fare qualcosa meglio”

Ottavo posto per Fermin Aldeguer, che ha conquistato altri punti dopo una Sprint condizionata soprattutto da una qualifica non all’altezza delle aspettative. Il rookie Gresini aveva infatti mostrato un buon ritmo nelle prove libere, senza però riuscire a trasferire lo stesso rendimento nella sessione decisiva per la griglia di partenza.

“Le qualifiche come spesso accade ci hanno complicato il fine settimana. Nelle libere mi sentivo bene, ma nella sessione che conta non abbiamo performato come avremmo voluto”, ha raccontato Aldeguer.

La posizione di partenza ha inevitabilmente complicato la Sprint, soprattutto considerando la difficoltà di recuperare terreno in una gara così breve. Nonostante questo, il pilota spagnolo è riuscito a portare la sua Ducati in ottava posizione.

“Partendo così indietro diventa difficile, e nella Sprint non è andata diversamente da come pensavo. Abbiamo preso qualche punto, facendo un passo decente”, ha spiegato.

Aldeguer guarda però con maggiore fiducia alla gara di domenica, nella quale la gestione degli pneumatici e la scelta della gomma media potrebbero offrire un’opportunità per migliorare il risultato ottenuto nella Sprint.

“Domani con la gomma media possiamo fare qualcosa meglio”, ha concluso il pilota Gresini.

Il sabato del Red Bull Ring consegna quindi ad Alex Marquez e Fermin Aldeguer due piazzamenti nella top 10 e punti importanti per il campionato. Allo stesso tempo, le parole dei due piloti evidenziano la necessità di trovare qualcosa in più sul piano del ritmo.

Il warm-up rappresenterà l’ultima occasione per intervenire sul comportamento delle moto prima della gara lunga, con Marquez che proverà soprattutto a ridurre il distacco dalle Aprilia e Aldeguer intenzionato a sfruttare una strategia diversa con la gomma media.

La sfida del GP d’Austria entrerà quindi nel vivo domani, con il team Gresini chiamato a fare un ulteriore passo avanti rispetto alla Sprint.

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