MotoGP | Nakagami sostituirà Mir nel GP Austria

Joan Mir salterà il Gran Premio d’Austria, 15esimo appuntamento della MotoGP 2026 in programma questo weekend al Red Bull Ring.

Su indicazione dei suoi medici, il #36 della Honda si concentrerà sul recupero in vista del GP del Giappone. Il collaudatore Honda HRC Takaaki Nakagami (nella foto, ndr) prenderà il suo posto sulla Honda HRC Castrol RC213V.

Subito dopo il GP di San Marino, Mir si è recato a Barcellona per una serie di controlli medici volti a chiarire le sue condizioni fisiche dopo il ritiro dalla gara di domenica. Gli esami approfonditi hanno evidenziato alcuni valori alterati negli esami del sangue, che richiedono ulteriori verifiche e test.

Considerando i sintomi già manifestati in Italia e l’assenza di una diagnosi definitiva, il team medico di Mir ha consigliato al pilota di dedicarsi alla guarigione e rinunciare al GP d’Austria. Questo permetterà al numero 36 di riposare e di sottoporsi a ulteriori accertamenti.

Reduce da un test a Mugello, Takaaki Nakagami salirà sulla RC213V Castrol per il weekend di Spielberg. Già previsto per il test post‑gara del lunedì, questa sostituzione consentirà a Nakagami e a HRC di proseguire il lavoro di sviluppo sulla 1.000cc e preparare al meglio il wildcard del #30 al GP del Giappone.

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