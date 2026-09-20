MotoGP | GP Austria, Bezzecchi: “Peccato per l’errore a due giri dalla fine”

Marco Bezzecchi torna a casa dal Red Bull Ring con due terzi posti, uno ottenuto sabato nella Sprint Race, “regalato” dalla caduta di Pedro Acosta e uno nella gara “lunga” della domenica, ottenuto invece sul “campo”.

Il riminese dell’Aprilia ha provato ad insidiare il team-mate Jorge Martin, senza però riuscirci anche a causa di un errore in staccata commesso a due giri dalla fine mentre si apprestava ad attaccare il madrileno.

La vetta della classifica iridata si allontana ed è ora a 42 punti. Nulla è perduto, ma dalle prossime gare servirà recuperare punti, soprattutto dopo la caduta nella gara di casa a Misano. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gara GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2026

“Sono contento, è stata una bellissima gara, dura e infinita. Sono partito forte ma ne avevo meno, Jorge mi ha passato e sono andato subito in difficoltà con la gomma davanti, poi mi ha sorpassato anche Pedro. Dopo man mano che il serbatoio andava giù sono risalito, peccato per l’errore a due giri dalla fine che non mi hanno permesso di attaccare Jorge. Venerdì non eravamo così vicini ma abbiamo lavorato bene, in qualifica ho messo una pezza. Il podio di ieri è stato meno veritiero di quello che oggi che me lo sono meritato di più. Mi sono divertito, frenavo forte, mi ha dato gusto. Abbiamo lavorato bene, ho cercato di guardare qualsiasi dettaglio sia della guida che della moto da tutti gli altri piloti, per il futuro potrà servire.”

Il doppio podio ottenuto da Marco Bezzecchi in Austria rappresenta un segnale importante in un momento della stagione in cui la continuità diventa fondamentale. Il terzo posto della Sprint, arrivato in circostanze particolari dopo la caduta di Acosta, aveva lasciato qualche dubbio sul reale livello del riminese nel weekend. La gara lunga della domenica, invece, ha confermato che il #72 dell’Aprilia è stato competitivo, solido e capace di gestire una corsa complessa su un tracciato che richiede precisione assoluta in frenata e una gestione perfetta delle gomme.

Bezzecchi ha mostrato una crescita evidente nella seconda parte della gara, quando il serbatoio più leggero gli ha permesso di ritrovare sensibilità sull’anteriore e di tornare a spingere con decisione. Il tentativo di attacco su Martin a due giri dalla fine è stato il momento chiave: un piccolo errore in staccata ha compromesso la possibilità di giocarsi il secondo posto, ma non ha cancellato la qualità della prestazione. Il riminese ha frenato forte, ha rischiato, ha provato a mettere pressione al compagno di squadra, segno di una mentalità aggressiva e di una fiducia ritrovata.

Foto: Michelin

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