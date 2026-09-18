MotoGP | GP Austria Day 1, Ogura: “La mano sta bene”

Ottimo ritorno in pista per Ai Ogura, che dopo aver saltato per infortunio le gare di Aragon e Misano, ha chiuso il Day 1 del Gran Premio d’Austria con il terzo tempo.

Il pilota del SuperFile Trackhouse MotoGP Team ha portato la sua Aprilia RS-GP26 a 0.187s dalla vetta e intervistato a fine giornata ha fatto sapere che la sua mano non gli ha dato particolari problemi.

Ecco cosa ha detto il pilota giapponese ai microfoni di Sky Sport MotoGP, come al solito poche parole, al #79 piace far parlare i fatti.

Dichiarazioni Ai Ogura Day 1 GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2026

“La mano sta bene, non mi ha dato problemi. Domani non credo sarà complicato, posso affrontare la giornata senza grandi problemi.

Il venerdì del Red Bull Ring ha rappresentato un vero e proprio banco di prova per Ai Ogura, che tornava in pista dopo due weekend difficili da digerire, segnati dall’infortunio alla mano e dalla necessità di recuperare condizione fisica e sensibilità sulla sua Aprilia RS‑GP. Il terzo tempo ottenuto nel Day 1 non è soltanto un risultato incoraggiante, ma un segnale chiaro: Ogura è ancora pienamente dentro la lotta e non ha perso il ritmo che aveva mostrato prima dello stop forzato.

Il giapponese ha affrontato la giornata con la consueta calma, senza cercare il tempo a tutti i costi e concentrandosi soprattutto sul ritrovare fiducia nei punti più impegnativi del tracciato austriaco. Il Red Bull Ring, con le sue forti frenate e le accelerazioni brutali, non è certo la pista più semplice per chi rientra da un infortunio alla mano. Eppure Ogura ha dimostrato una solidità sorprendente, mantenendo una guida pulita e precisa, senza sbavature.

Foto: Michelin

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