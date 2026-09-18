MotoGP | GP Austria Day 1, Acosta: “Siamo andati bene”

Pedro Acosta ha iniziato col piede giusto il weekend del Gran Premio d’Austria, gara di casa della KTM e 15esima tappa della MotoGP 2026, in programma al Red Bull Ring.

Il #37 è stato il più veloce sia nelle libere della mattinata che nelle pre-qualifiche e al momento sembra essere il pilota più in forma.

Dopo il terzo posto del Gran Premio di Misano, il pilota spagnolo punta al colpo grosso. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Pedro Acosta Day 1 GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2026

“Siamo andati bene, facciamo ancora tanta fatica al T3 come l’anno scorso, dobbiamo lavorare perchè Ducati farà un grande passo domani. Abbiamo lavorato tanto nello stile di guida per avere più fluidità nel T3. Nelle ultime gare sto cercando di essere più dolce e sembra che stia funzionando. Siamo andati meglio che a Misano, stiamo usando lo stesso setup e vediamo di fare uno step domani. Stiamo provando delle cose diverse per migliorarci.”

Il venerdì del Red Bull Ring ha confermato una tendenza ormai chiara: Pedro Acosta è entrato in una fase di maturità tecnica e mentale che lo rende uno dei piloti più in forma di questo 2026. La doppia leadership nelle sessioni del mattino e delle pre‑qualifiche non è frutto del caso, ma della capacità del giovane spagnolo di adattarsi rapidamente a una pista che esalta le caratteristiche della KTM, soprattutto in accelerazione e nei cambi di direzione più bruschi.

Il Red Bull Ring, con le sue forti frenate e le ripartenze violente, è storicamente un terreno favorevole alla casa austriaca. Acosta lo sa bene e sta cercando di sfruttare ogni dettaglio per arrivare alla gara con un pacchetto competitivo. Il terzo posto di Misano ha dato fiducia, ma anche indicazioni precise: la RC16 ha margini di miglioramento, soprattutto nel famoso T3, un settore che da anni rappresenta una zona critica per KTM e che Acosta cita apertamente nelle sue dichiarazioni.

Il weekend austriaco potrebbe rappresentare un punto di svolta. Se Acosta riuscirà a confermare il ritmo mostrato nelle prime sessioni, la KTM potrebbe davvero puntare a un risultato pesante davanti al pubblico austriaco. E il #37, con la sua fame di vittorie e la sua crescita costante, sembra pronto a cogliere l’occasione.

Foto: Michelin

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