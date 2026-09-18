MotoGP | GP Austria Day 1, Bezzecchi: “Giornata complicata ma…”

Marco Bezzecchi centra con qualche brivido l’obiettivo Q2 diretta al Red Bull Ring, nono posto per il #72 dell’Aprilia, che a differenza degli ultimi tre venerdì dove era stato il più veloce, ha faticato più del previsto.

Messa alle spalle la grande delusione per la caduta nella gara di casa a Misano, il riminese ha lavorato con la squadra sulla messa a punto della sua RS-GP26, facendo qualche errore di troppo nel time-attack.

Il “Bez” vuole mettere a posto soprattutto la fase di frenata in un circuito altamente impegnativo per i freni, tanto che su questa pista si possono usare solo dischi anteriori da 340 o 355 mm. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Preview GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2026

“Giornata complicata, ma sono abbastanza contento. Il nono posto non mi rende felice ma l’obiettivo era il Q2, ho fatto qualche errore nei time attack. Di passo abbiamo lavorato bene, i ragazzi sono stati bravi come sempre e nel complesso è stata una giornata positiva. Devo riuscire a sistemarmi nella parte della frenata che poi comporta anche la percorrenza. Qua la gomma gioca un ruolo fondamentale, bisogna lavorare e cercare di creare una moto bilanciata che ci permetta di fare un buon giro secco perché la qualifica è fondamentale.”

Il venerdì del Red Bull Ring ha mostrato un Bezzecchi più umano, meno scintillante rispetto alle ultime settimane, ma comunque solido e determinato. Il nono tempo non rispecchia il suo potenziale reale, ma racconta bene una giornata in cui il #72 ha dovuto fare i conti con una pista che richiede precisione chirurgica in frenata e una moto perfettamente bilanciata per affrontare le ripartenze violente tipiche del tracciato austriaco.

La caduta di Misano, pesante soprattutto dal punto di vista emotivo, è ormai archiviata. Bezzecchi lo ha ribadito più volte: il modo migliore per reagire è tornare a lavorare con metodo, senza strappi, e il Day 1 in Austria è stato esattamente questo. La RS‑GP26 ha mostrato un buon passo, ma il time‑attack ha messo in evidenza qualche limite, soprattutto nella gestione dell’anteriore nelle frenate più impegnative. Non è un caso che il Bez abbia insistito proprio su questo punto: al Red Bull Ring la frenata è tutto, e ogni imprecisione si paga cara.

Il lavoro del Team Aprilia è stato intenso, con diverse prove di assetto per trovare un equilibrio che permetta al riminese di essere competitivo sia sul giro secco sia sulla distanza. La scelta dei dischi da 340 o 355 mm, obbligatoria su questo circuito, aggiunge un ulteriore livello di complessità: la moto cambia sensibilmente il comportamento, e Bezzecchi sta cercando di adattare il suo stile di guida per sfruttare al massimo la potenza frenante senza perdere stabilità in ingresso curva.

Foto: Michelin

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