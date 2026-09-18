MotoGP | GP Austria Day 1, Marquez: “Acosta in lotta per il Titolo”

Marc Marquez ha chiuso la prima giornata di prove del GP d’Austria con serenità, pur riconoscendo la forza mostrata da Pedro Acosta, dominatore del venerdì con la KTM.

Il nove volte iridato è entrato direttamente in Q2, il suo obiettivo principale, ma ha ammesso di aver dovuto spingere più del previsto per adattarsi alle condizioni e ai cambiamenti tecnici del circuito e delle gomme. Nonostante ciò, vede il weekend come un percorso in crescita e non esclude Acosta dalla lotta al Titolo Mondiale.

Dichiarazioni Marc Marquez Day 1 GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2026

“Acosta è stato chiaramente il più veloce oggi. Inoltre, qui le KTM, come si è visto in passato, hanno già vinto gare e sono andate forte – ha detto così come riportato da Marca.com – Per ora è il favorito, ma noi continuiamo a lavorare nel nostro box per cercare di tirare fuori sempre il cento per cento. Oggi bisognava spingere perché abbiamo visto che già dall’inizio non guidavo nel modo migliore, perché qui ogni anno cambia la carcassa del pneumatico posteriore e il comportamento della moto è completamente diverso. Abbiamo dovuto adattarci. La cosa positiva è che dalla prima uscita del venerdì all’ultima ho sempre migliorato, mi sono sentito sempre meglio e questo mi dà tranquillità per continuare a migliorare. Bisogna attaccare sempre, ma se non si può battere qualcuno… non è il momento del tutto o niente. Ovviamente si prendono sempre dei rischi. L’ho detto e lo ripeto: tra il primo e il settimo ci sono meno di 80 punti. Si sono recuperati 100 punti in sette gare; tutti sono vivi per il campionato.”

Marquez parlando di lotta al Titolo non esclude poi Acosta: “Non escludo Pedro dalla lotta per il titolo. È quello più lontano, ma non lo scarto. Mancano otto gare e in sette io ero a 102 punti di distacco. Acosta è a poco più di 60, quindi è vivo per il Mondiale.”

Foto: Michelin

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