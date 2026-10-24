MotoGP | GP Australia Sprint Race: ritiro per Bagnaia

Sprint Race decisamente complessa per Francesco Bagnaia a Phillip Island, costretto al ritiro dopo pochi giri. Il tre volte iridato della Ducati già penalizzato da un turno di prove ufficiali difficile, ha tentato un recupero a seguito di uno spunto positivo al via, ma la mancanza di feeling manifestatosi nelle fasi iniziali lo ha costretto alla resa e al ritiro anticipato.

Una stagione iniziata male e che sta continuando sullo stesso “binario” per il pilota di Chivasso che ai microfoni cerca di mascherare la delusione per un finale di storia con la casa di Borgo Panigale da dimenticare.

Le sue dichiarazioni rispecchiano appieno un sabato cominciato con il piede sbagliato e terminato in modo ancor più negativo. In difficoltà sin dalle qualifiche, dove non aveva superato lo “scoglio” della Q1, centrando solamente il 16esimo tempo, si è ritirato come detto dopo quattro giri.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Sprint Race GP Australia Phillip Island MotoGP 2026

“Certamente non è stata la giornata migliore per noi, a partire dalla qualifica, dove non abbiamo fatto la scelta migliore in termini di strategia e di pneumatico posteriore. Ho fatto una buona partenza nella Sprint, ma poi ho iniziato ad avvertire un piccolo problema che è peggiorato curva dopo curva, impedendomi di continuare la gara. È un peccato, ma dobbiamo concentrarci sulla gara di domani, che sarà lunga. L’obiettivo realistico è quello di chiudere nella top ten.”

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